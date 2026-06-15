Per què un científic andalus ha batejat una proteïna en honor a Rosalía?

Rosalía és una estrella mundial d'impacte internacional. No només en l'àmbit musical: en les xarxes socials, en el de la moda o fins i tot en l'audiovisual, amb la seva aparició a la polèmica tercera temporada d'Euphoria, a HBO Max. Ara, però, també ho és a nivell científic. I no és cap mena de broma. La mateixa cantant catalana, que ara mateix és als Estats Units en el marc de la gira LUX Tour, va sorprendre els milers de fans reunits a Boston i els milions a tot el planeta que seguien el seu recital amb una notícia: un científic l'havia homenatjat batejant una proteïna en honor seu. Insistim. No és cap broma.
La de Sant Esteve Sesrovires va explicar això no per una espècie de vanitat sinó perquè va veure entre els assistents el responsable d'aquest homenatge tan especial. Rosalía va reconèixer Miguel López Rivera, el científic andalús que treballa a la Universitat de Harvard i que, en la seva descoberta d'una proteïna, va pensar en la catalana i va batejar-la en el seu honor. Tot va destapar-se gràcies al fet que la cantant el va veure allà al mig. "És el científic que li ha posat el meu nom a una molècula!", va relatar al públic nord-americà. "Per l'amor de les molècules!", va dir, en anglès, fent un joc de paraules.
L'andalús, nascut al municipi d'Úbeda, ha relatat a les televisions de la zona què ha estat tot plegat i per què Rosalía havia dit tot això en ple concert. Tot comença perquè la seva descoberta, la molècula (i proteïna), tenia forma de castanyola i López Rivera va pensar automàticament en la cantant catalana. Ara bé, no és exactament com va dir ella des de Boston: el seu nom no forma part del tot de la troballa, sinó el seu llegat artístic. La molècula és RyDEP, que prové d'agrupar les paraules Rosy (diminutiu evident del nom de la catalana) i DESPECHÁ (tema de l'àlbum Motomami de l'any 2022).
En declaracions a Canal Sur, el científic va relatar exactament què havia descobert. "El que passa amb aquests virus és que quan infecten les cèl·lules les tornen despenjades (traducció del joc de paraules que fa servir, despechadas, en homenatge a la cançó) perquè encara que la cèl·lula vulgui defensar-se es torna boja perquè el virus guanya la batalla en tenir aquesta proteïna que l'ajuda a amagar-se del sistema immune", ha explicat López. "Em va preguntar sobre el descobriment, el meu nom i el desig que descobrís més coses. A més va acabar dedicant-me una cançó, Sauvignon Blanc", ha afegit a l'informatiu de la cadena andalusa.
Rosalía manté el seu calendari pels Estats Units després de diversos entrebancs personals i de salut al llarg de la seva gira. Ja va passar per Barcelona fa uns mesos (amb èxits absoluts d'assistència) i també per Madrid, amb xifres similars. Ara, però, la de Sant Esteve Sesrovires es prepara per envair Nova York amb concerts el 17 i 18 de juny a l'emblemàtic Madison Square Garden. La catalana no acabarà la gira fins el pròxim 3 de setembre a San Juan, a Puerto Rico. Ha de passar per quinze ciutats més, inclosa NY.