Rosalía ja té el seu segon caganer en homenatge al disc «Lux»

L'èxit de Rosalía al país després de quatre concerts que van omplir el Palau de Sant Jordi ha quedat demostrat. El seu xou damunt l'escenari, amb convidats especials al seu confessionari com Guitarricadelafuente, Yolanda Ramos, Rojuu i Bad Gyal; ha conquerit al públic afí a la seva música i, també, a qui no l'ha escoltat mai, però ha vist trossos dels seus concerts a través de les xarxes socials.
Ara, i en homenatge al seu disc Lux, Caganer.com ha fet una nova versió de la figura de la cantant de Sant Esteve de Sesrovires per celebrar l'èxit del disc i l'inici de la seva gira internacional, segons ha informat l'empresa en un comunicat d'aquest dijous.
El nou model recrea la imatge que apareix a la portada del seu últim disc i Caganer.com explica que és per homenatjar la cantant, "qui ha donat a conèixer el territori i les tradicions catalanes a un públic internacional".
El primer caganer dedicat a Rosalía es va dissenyar el 2019, poc després de l'estrena del seu segon disc El Mal Querer, i va ser un "èxit de vendes". Aquesta segona figura s'ha posat a la venda aquesta setmana, amb la qual la companyia ja acumula a més de 750 caganers, tots amb el distintiu oficial de Producte Artesà Qualificat (PAQ), que atorga el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.
El caganer és una figura que, des de la penombra del pessebre i a dalt d'un turonet, aconsegueix captar l'atenció de tothom. Típic a totes les llars d'arreu els països catalans, és un mestre en crear interrogants a qualsevol foraster que no estigui al cas d'aquesta tradició. Tothom té un caganer a casa, però el Nadal de 2025 el de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, és el que més s'ha venut, sent la nova incorporació del catàleg de la botiga Caganer. Li va seguir les passes el de Donald Trump, que també va triomfar entre el públic.