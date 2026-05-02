Minibús Intergalàctic, el grup gironí que ha recomanat Pedro Sánchez, respon: «Penya, estem cookeds»

Les recomanacions del cap de setmana del president del govern espanyol Pedro Sánchez s'han convertit ja en un indispensable per als seus seguidors a TikTok i Instagram. Aquest pont de maig no ha faltat a la seva cita de recomanacions literàries i musicals i ha sorprès amb una en especial: la del grup gironí de rock psicodèlic Minibús Intergalàctic.
"He sentit aquest grup de música català, de Girona, que no coneixia i, sobretot, recomano aquesta cançó del seu últim àlbum: Per sentir-me ple", diu Sánchez en català sobre el nou disc del grup Moviment Oscil·lant Polinòmic y=1/x.
El vídeo ja acumula més de 25.000 m'agrades a TikTok i el grup gironí ha saltat a la conversa a xarxes, on no han deixat passat l'oportunitat i han respost a través d'una publicació a X. "Penya estem cookeds", ha piulat el grup a X contestant a un usuari que ha respostejat el vídeo de recomanacions del president espanyol acompanyat de la frase: "Han 'psoeitzat' el minibús, ara he de vendre l'entrada i buscar un grup nou que encara estigui lluny del jou del PSOE".
@sanchezcastejon Mis recomendaciones para el fin de semana. Os sigo leyendo.👇🏼📚🎼
En aquest context, l'expressió "cookeds" es refereix, de manera irònica, a que “estan perduts” després que el president espanyol els hagi recomanat, fent broma sobre que ara perdran oients i seguidors perquè han sigut "psoeitzats", un terme que s'ha convertit en meme a xarxes per fer referència a un artista, un projecte o fins i tot una idea que ha quedat associat, vinculada o “apropiada” simbòlicament pel PSOE. En la mateixa piulada, un usuari lis contesta: "No us coneixia, ara ja no ho vull fer", missatge a què el grup de rock responen amb: "Normal", mantenint obertament la distància del partit polític.
Qui són aquest grup gironí?
Minibús Intergalàctic naix el 2021 a Girona format per Santi Fonfría (veu i guitarra), Ícar Iranzo (veu i teclats), Ivette Roig (baix elèctric), Aram Figueras (veu i guitarra) i Eduard Lazo (bateria i percussions). El grup sorgeix d’una colla d’amics i construeix un univers sonor propi entre guitarres, sintetitzadors i referències que es mouen entre el rock psicodèlic i el postpunk i beuen del llegat dels anys seixanta.
En conversa amb Nació, i amb motiu de la presentació del seu nou disc, van defensar una idea clara sobre la música que creen: fer cançons des de la intuïció i en col·lectiu. La banda defensa el format disc, reivindica l’ambigüitat i s’allunya de la immediatesa per apostar per una escolta més lenta. Les seves cançons juguen amb l’absurd, la quotidianitat i referències generacionals, construint un univers propi que connecta especialment amb el públic jove.