Rosalía celebra Sant Jordi a Amsterdam i rep una rosa d'un fan: «Sempre regalo flors a la meva germana i a ma mare»

Que Sant Jordi és una tradició que traspassa Catalunya no és cap novetat. La festivitat per reconèixer el patró més internacional sobrepassa el país i se celebra també especialment a la resta d'Europa -sobretot a l'Est-, però també en alguns territoris de Llatinoamèrica i l'Àfrica. Tot i això, no ha sigut la llegenda la que ha dut les roses i els llibres a Amsterdam, concretament al concert de Rosalía.
"Sant Jordi és una tradició. Tota la meva vida he celebrat això, és bàsicament donar o rebre una flor o un llibre. M'agraden les flors, però doneu-me un llibre. Bé, estimo els dos, doneu-me el que vulgueu", ha explicat l'artista de Sant Esteve de Sesrovires durant el seu concert de la gira Lux, al qual han assistit aproximadament vint mil persones.
Rosalía ha volgut traslladar la tradició catalana a l'escenari explicant de què es tracta al públic d'Amsterdam, qui l'aplaudia i escoltava atentament abans d'interpretar una de les seves cançons del disc.
"Sempre regalo flors a la meva germana i a ma mare", ha dit la cantant, qui es mostrava decebuda de no poder gaudir d'un dia tan especial i assenyalat per als catalans en la seva ciutat. Tot i això, ha continuat el concert i la sorpresa ha vingut quan ha baixar de l'escenari per interpretar la seva versió de la cançó Can't Take My Eyes Off You.
Mentre passejava cantant davant del públic, l'artista s'ha dut una gran sorpresa quan, d'entre els assistents de la primera fila ha sorgit una rosa. El públic, en veure aquest gest, ha començat a aplaudir i cridar l'emotiva imatge d'un fan celebrant Sant Jordi amb Rosalía a Amsterdam i l'artista s'ha emocionat i ha hagut d'aturar uns segons la cançó per fer una abraçada al fan.