Bad Gyal, protagonista del confessionari de Rosalía: «Em va preguntar si havia pensat a posar-me tetes»

El crossover més esperat dels concerts de Rosalía a Barcelona s'ha fet real. La catalana Bad Gyal ha pujat a l'escenari en el tercer dia de concert de la gira Lux a Barcelona i ha conquistat al públic amb una història amorosa amb un final molt dolent.
"Des del principi jo ja sabia que no teníem la mateixa personalitat, no m'omplia per dintre, però m'omplia en altres coses", confessa Bad Gyal sobre el noi protagonista de la seva anècdota. "Era el típic noi de família de bé, el típic guapo que com és guapo mai ha hagut d'esforçar-se per res", continua descrivint la catalana, qui genera entre el públic l'expectació per saber com acabarà la seva història.
Per a Alba Farelo, Bad Gyal, una de les primeres coses que li van fer veure des de l'inici de la relació que no congeniaren bé era que "tractava mal als cambrers", li explica a la Rosalía. Però això no era el pitjor, ja que amb ell, tot eren "temps morts", és a dir, que no aprofitava ni gaudia la seva companyia.
I va ser en un d'aquests temps morts que el noi li va fer un comentari molt fora de lloc a l'artista: "Em va preguntar: 'No has pensat a posar-te tetes'?", una frase que genera l'esbronc del públic i la indignació de Rosalía. "I jo li vaig respondre: 'I tu no has pensat que no s'opina dels cossos aliens'?", explica Bad Gyal entre els aplaudiments del públic.
Aquest confessionari ha acabat amb una lliçó: "No ignoris les primeres red flags", destaca Bad Gyal sobre el que va aprendre amb aquest noi. Un comentari amb què Rosalía s'ha mostrat molt d'acord. "El principi d'una relació és quan ho has de donar tot, si això era tot el que podia donar...", acaba el confessionari l'artista de Sant Esteve de Sesrovires donant pas a la seva cançó La Perla.