L'actriu Yolanda Ramos es confessa amb Rosalía: «Mai et fiquis al llit amb un músic»

L'actriu, còmica i presentadora Yolanda Ramos, ha sigut la protagonista del primer concert de Rosalía a Barcelona durant el famós confessionari que fa la cantant abans de cantar La Perla. La seva aparició a les pantalles del Palau Sant Jordi ha aixecat una ovació contundent del públic i Ramos ha començat a explicar la seva anècdota amorosa.
Durant més de set minuts, la humorista ha parlat en català i castellà per explicar una història surrealista: una trobada amb un home d’aspecte peculiar que "era un músic que li havia sigut infidel a una amiga", comença explicant Ramos, qui se'n va anar a casa amb aquest músic "amb un 36 de peu i uns cabells com de ceba", com l'ha descrit entre els riures del públic. “No et refiïs mai d'un home que té coses damunt d’un armari”, li diu Ramos a la cantant sobre la casa de l'home protagonista de la seva anècdota.
L’anècdota ha anat pujant de to quan va relatar que l’home va aparèixer amb un got d’aigua i una maquineta d’afaitar i va acabar depilant-la, just abans de mantenir relacions sexuals, perquè "em va veure nua i em va preguntar si em podia depilar", conta l'actriu provocant el riure del Palau Sant Jordi.
El relat encara s'ha embolicat més quan Ramos ha explicat que li va demanar un got d’aigua a l'home per beure i, ell, el va deixar al costat del que s’havia utilitzat durant la depilació. "Jo, que soc TDA i no podia moure'm molt, vaig beure d'aquell got i em vaig menjar tots els meus pels", conta l'actriu i còmica a Rosalía, qui riu en escoltar el desenllaç de la història.
La resposta de Rosalía ha sigut tan directa com irònica: ha definit l’escena com “una trobada entre dues perles”, per donar pas a la seva cançó La Perla, i ha sentenciat el final de la conversa amb una frase: “mai et fiquis al llit amb un músic”.