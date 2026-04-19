Rojuu, l'últim confessionari de Rosalía a Barcelona: «Vaig fer-li cançons, còmics i contes, però res va servir»

Aquest dissabte ha sigut el quart i últim concert de Rosalía a Barcelona. Com ja és habitual, el moment del confessionari no ha deixat indiferent ningú, que ha tingut per primer cop com a convidat un home heterosexual: Rojuu. Fins ara, totes les personalitats que havien passat per l'escenari de la de Sant Esteve de Sesrovires havien estat dones o homes homosexuals. En Rojuu no ha dubtat a ser sincer i admetre que, en la història que ell venia a explicar, ell era "la perla".
"Vinc a obrir-me en canal", ha començat dient el cantant de Barcelona. "Quan tu estiguis preparat", li ha contestat la Rosalía. "Bàsicament, vaig conèixer la que era l'amor de la meva vida i la situació em va quedar enorme. L'única eina que tenia va ser marxar i deixar-la", ha reconegut. Un cop ja es va separar d'aquesta persona, ha confessat que va descobrir que "el que buscava fora, ja ho tenia amb ella".
Després de passar un temps fora, en tornar a casa, en Rojuu va descobrir que la seva exparella "ja havia passat pàgina i havia trobat algú nou". Va ser llavors que es va adonar del que sentia: "Estava perdudament enamorat d'aquesta persona". Per intentar recuperar-la, el cantant va moure cel i terra: "Vaig començar a fer-li cançons, a regalar-li flors, còmics, contes pintats a mà, però res va servir", ha confessat.
"Pels perles reformats"
I com va afrontar la situació? "Com faria un bon perla, vaig gestionar-ho amb drogues i sense mirar-la als ulls", ha dit llavors en Rojuu. "Per això, vull aprofitar aquest confessionari i redimir-me per complet. No vull més cadàvers a la meva vida". Entre els aplaudiments del públic, la Rosalía l'ha mirat als ulls i li ha dit "ets una perla redimida".
"Crec que és molt valent això que dius i crec que tots hem estat allà d'alguna manera", ha continuat ella. I, així, la Rosalía ha donat pas a la cançó per excel·lència d'aquest moment dels seus concerts, i ha decidit que, aquest cop, la dedicaria a "tots els perles reformats".