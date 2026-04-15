Guitarricadelafuente es confessa amb Rosalía: «Va ser el primer home amb què vaig estar»

Guitarricadelafuente, Álvaro Lafuente Calvo, ha sigut el protagonista del confessionari del segon concert de Rosalía a Barcelona. La gira Lux de l'artista va aterrar a Barcelona el 13 d'abril amb un primer concert que va superar totes les expectatives. En el segon dia a la capital, el públic esperava amb moltes ganes la persona convidada al confessionari de Rosalía abans d'interpretar la cançó La Perla.
"Jo vull contar-te la història del primer home que vaig tastar en la meva vida", explica el cantautor valencià, qui provoca el crit del públic del Palau Sant Jordi. La seva història amb aquest home de Sevilla comença quan ell tenia 19 anys i es va proposar "sortir del closet abans dels 40 anys", explica Lafuente.
L'anècdota va passar a Sevilla i, com explica el cantant, va ser surrealista perquè van anar junts primer a una discoteca i "després em va dur al Rocío, a una 'casa de hermandad'", detalla Guitarricadelafuente, en què no hi havia ni aigua, ni llum ni es podien obrir les finestres.
"Vaig tornar a Benicàssim i el noi em diu que no volia ser professor de ningú i que volia a algú amb experiència", relata el valencià, provocant la decepció de Rosalía i del públic. "No vaig tornar a saber res més d'ell fins que vaig començar a fer concerts i l'home va tornar per demanar-me una entrada per un concert que feia a Sevilla", explica el valencià, qui conta que li va enviar l'enllaç de les entrades "de Ticketmàster" i provoca l'ovació del públic barceloní, que aprova la venjança de Guitarricadelafuente.
El primer concert del 13 d'abril al Palau Sant Jordi va ser un èxit i, inclús, la mateixa artista es va emocionar per tornar a canatar a la seva ciutat. La protagonista d'aquella nit va ser Yolanda Ramos, qui amb la seva característica manera de contar les coses i fer riure a tothom, va contar la seva experiència amb "un músic".
Dates i horaris dels concerts
Els tres pròxims concerts de Rosalía són el divendres 17 i el dissabte 18 i se celebren al Palau Sant Jordi. Comencen a les 20.30 hores i les portes del recinte obriran cada dia a les 18.30 hores, dues hores abans, tot i que es preveuen cues i concentracions des de molt abans.
Pel que fa als assistents amb el paquet Gold, l'accés és a les 16 hores per la porta 4, al lateral. Al seu torn, els qui hagin adquirit el paquet Diamond poden entrar mitja hora abans que la resta, a les 18 hores, per la llotja. Finalment, el paquet Silver preveu l'entrada a les 18.30 hores.