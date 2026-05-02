Les samarretes exclusives pel Clàssic masculí s'han convertit quasi en una tradició pel Barça. El club es prepara pel pròxim partit contra el Reial Madrid, que tindrà lloc a l’Spotify Camp Nou el 10 de maig, i ja ha llançat la nova samarreta que lluirà al camp: una col·laboració amb la cantant nord-americana Olivia Rodrigo, que oferirà un concert íntim a Barcelona el 8 de maig.
Aquesta edició limitada tindrà com a figura central la cantant, com ja s'ha fet en temporades anteriors amb altres famosos cantants com Rosalía, Ed Sheeran, Travis Scott o bandes com The Rolling Stones i Coldplay, dins l’acord comercial amb Spotify.
Rodrigo, de 23 anys, és una de les grans estrelles del moment en el món del pop amb més de 50 milions d’oients mensuals a la plataforma. L'equip blaugrana ha jugat amb les inicials del nom de la cantant, "OR", per llançar un missatge en forma de samarreta: "No pots escriure 'Força Barça' sense OR".
Rodrigo es converteix així en l'artista més jove que protagonitza una samarreta del Barça en el marc d'una col·laboració que arriba poc abans de la publicació del seu tercer disc You seem pretty sad for a girl so in love. L'equip femení també lluirà la nova samarreta en el partit contra el Levante UD el 6 de maig.
Quan sortirà a la venda?
La nova equipació ja està a la venda des d'aquest divendres en tres opcions diferent: una primera tirada de 1.899 unitats amb un preu aproximat de 400 euros; una segona edició molt exclusiva de 22 peces signades pels titulars dels equips masculí i femení; i una tercera sèrie de només 11 samarretes amb la firma de la mateixa artista. Les versions autografiades s’enfilaran fins als 3.000 euros.
Les samarretes que es lluiran al partit es poden adquirir les botigues oficials del club, al web, a l’establiment de Nike del passeig de Gràcia i a la plataforma SNKRS. En canvi, la col·lecció de roba inspirada en l’univers de la cantant es podrà comprar només als punts de venda físics i el web del Barça.