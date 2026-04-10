Una jugadora del Barça es confessa amb Rosalía: «A tu, t'agradaven les dues»

La blaugrana Kika Nazareth va ser la protagonista anit en el darrer concert de Rosalia a Portugal. La de Sant Esteve Sesrovires va convidar la futbolista a pujar a l'escenari en el segon dels dos concerts celebrats els passats 8 i 9 d'abril al Meo Arena de Lisboa. Enmig d'una gran expectació davant d'allò que ja s'ha convertit en un dels atractius de la gira Lux de Rosalía, la jugadora culer va explicar al confessionari habitual la història d'un triangle amorós.
"Fa temps vaig conèixer una noia [...] i la vaig presentar als meus amics i amigues", va començar Nazareth. Davant dels milers de fans que cridaven a cada frase, la davantera va seguir explicant que l'havia convidat al seu aniversari feia quatre anys i que la noia s'havia dut "massa bé" amb una amiga seva. "Em vaig assabentar que estaven juntes, però la noia seguia embolicant-se i lligant amb mi", va continuar la futbolista, qui va reconèixer entre somriures que també li agrada lligar.
Hi va haver un gir i la jugadora va aclarir que "jo, temps abans, també m'havia embolicat amb la meva amiga", al qual Rosalía va afegir un picant "a tu t’agradaven les dues!" El guió va avançar amb una Nazareth sincera, que va afegir que l'amiga "se'n va anar a estudiar fora i la noia es va quedar amb mi". En tornar del viatge, però, "la noia se'n va anar amb ella i van mantenir una relació llarga".
La conversa, que va durar una mica més de sis minuts, es va desenvolupar davant la sorpresa i els crits del públic, i va precedir la interpretació de la cançó La Perla, com sol passar als espectacles de l'actual tour.
La cantant ja ha convidat al seu confessionari altres figures conegudes, com ara la cantant Aitana Ocaña. La gira Lux visitarà el Palau Sant Jordi de Barcelona els dies 13, 15, 17 i 18 d’abril i, ara que l'esdeveniment arriba a Catalunya, els fans esperen amb candeletes descobrir qui participarà en les confessions amb Rosalía.