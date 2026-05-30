«El caragol ja no treu banya, l'ha matat un marroquí»: la cançó viral de TikTok amb més d'un milió de reproduccions

"Gent de Catalunya, tinc una mala notícia, el caragol ja no treu banya, l'ha matat un marroquí". Així comença Naim el seu vídeo amb més d'un milió de reproduccions a TikTok i més de 160 m'agrades, que s'ha fet viral per adaptar el ritme i la lletra de la cançó infantil Caragol treu banya a un estil propi del reggaeton i el rap.
Naim, @naim.smaili a xarxes socials, és un jove català d'origen marroquí que s'ha fet famós a TikTok aquesta última setmana amb la seva versió El Caragol ja no treu banya i ja acumula quasi 46.000 seguidors a la plataforma xinesa. El motiu? La lletra de les cançons i la manera en què grava els vídeos que publica. En un cotxe amb un parell d'amics, alguns amb la cara tapada i gorra a l'estil dels rapers actuals, Naim posa una base sobre què comencen a cantar.
"El caragol ja no treu vi l'ha xafat un marroquí", continua la lletra de la cançó que s'ha fet viral. Amb una barreja d'humor i ironia aquest jove s'apropia dels comentaris racistes cap als marroquins i els vincula a l'imaginari de cançons infantils catalanes que ensenyen als col·legis. "Gent, tinc una mala notícia, en Mohammed ha matat al Patufet", comença dient en un altre vídeo abans de posar-se a cantar amb els seus amics al cotxe al ritme del mambo.
"Ha sigut el Mohammed mentre anava amb patinet, li ha clavat el ganivet", continua la cançó que ja acumula quasi un milió de visites al seu perfil de TikTok. D'aquesta manera, Naim li pega la volta als discursos que vinculen la violència al carrer amb la comunitat marroquina a Catalunya i fa humor d'això. "Jo no entenc la gent de Catalunya que es pensa que per ser marroquins som traficants", es queixa en un altre vídeo al seu perfil de TikTok abans de posar-se a cantar amb una base de hip-hop i trap la seva cançó Som joves catalans.
Una gran acceptació entre el públic
No només els números del seu perfil a xarxes socials demostren la gran acceptació de la seva música entre el públic, també als comentaris es pot llegir com molta gent gaudeix de les seves cançons, que de seguida es queden gravades al cap pels ritmes repetitius i les lletres originals i divertides. "Ets el nostre Bad Bunny marroquí" o "És dijous al matí i t'aixeques amb aquest 'temazo'", li comenten alguns usuaris que li proposen fer versions d'altres cançons infantils catalanes. Tot i això, també rep crítiques i comentaris racistes que es repeteixen: "Amic, una cigarreta?", fet que el cantant no deixa passar i aprofita per introduir també a les seves cançons, com en l'última, El Caragol ja no treu banya: "L'amic cigarreta ha xafat el caragol i ja no treu banya".