«Bad Bunny m'ha fet trencar aigües»: la impactant història d’una embarassada al concert de Barcelona

Els concerts de Bad Bunny aquest cap de setmana han revolucionat Barcelona. Convidats sorpresa a "La Casita" , artistes especials com Bad Gyal o Bryant Myers i un públic eufòric que ha cantat totes les cançons de l'àlbum "Debí tirar más fotos" de l'artista porto-riqueny. Tot i que la vertadera sorpresa se la va endur Ari, una dona embarassada de 38 setmanes que va anar al concert d'aquest dissabte sense saber que sortiria d'allà sense panxa.
"En sortir del concert vaig trencar aigües", explica Ari a El Suplement de Catalunya Ràdio des de l'hospital en què es troba aquest diumenge al matí. Tot i que ahir dissabte a la nit, quan va anar al segon concert de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, no s'esperava passar el dia d'avui a l'hospital. "Bad Bunny em va fer trencar aigües", explica la dona, que afegeix que li va dir a un taxista que la portés a casa perquè tenia contraccions.
"Ara ens estem plantejant si li diem Arcadi Benito o Arcadi", bromeja Ari al programa sobre el nom del seu primer fill. La dona, que va gaudir el concert des de la grada, ha explicat al programa que està molt tranquil·la i que no s'imagina "millor context per donar a llum".
Bad Gyal, artista convidada sorpresa al primer concert
La catalana va protagonitzar un moment eufòric de la nit del concert de divendres en què, després de cantar VeLDÁ, Tití Me Preguntó, Neverita, un apoteòsic Si Veo a Tu Mamá, Voy a Llevarte Pa’ PR, Me Porto Bonito, No Me Conoce i Bichiyal, Bad Gyal va irrompre en l'escenari per cantar Yo Perreo Sola junt amb Bad Bunny. L'artista també va interpretar en solitari Da Me, desfermant l'eufòria del públic abans que Bad Bunny continués amb Safaera, Diles, Mónaco i Café con Ron.