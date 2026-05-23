Lamine Yamal, Gavi, Lewandowski, Marc Giró i Bad Gyal, protagonistes de «La Casita» de Bad Bunny

El concert de Bad Bunny ahir a la nit va sacsejar Barcelona al ritme de les cançons del seu últim àlbum "Debí Tirar Más Fotos". No només va deixar moments inoblidables a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, sinó que també va deixar imatges inesperades, com la dels jugadors del Barça, Marc Giró i Bad Gyal ballant en "La Casita" del porto-riqueny, el famós escenari inspirat en l’arquitectura tradicional de Puerto Rico en què sol estar la gent famosa que assisteix al concert.
La primera part va estar marcada pels ritmes llatins i la següent va trencar aquesta dinàmica amb temes més pròxims a la música urbana, recuperant així cançons com Si veo a tu mama, Me porto bonito, Velda o Tití me preguntó. Va ser aleshores quan es va fer el canvi d’escenari a "La casita".
En el vídeo que s'ha viralitzat a xarxes es pot veure com el cantant va caminant mentre canta Veldá i passa entre el públic d'aquest peculiar escenari. D'entre la gent que balla i canta amb ell es poden veure algunes cares conegudes. El comunicador Marc Giró, futbolistes blaugrana com Lamine Yamal, Balde, Gavi o Lewandowski i, per descomptat, l'artista Bad Gyal, convidada especial del concert.
El segon bloc s’ha enllaçat amb un vídeo en què el Sapo Concho ha comentat la gastronomia catalana -el pa amb tomàquet, el fuet i els calçots, els més aclamats pel públic-, així com ha fet referència a llocs emblemàtics de Barcelona com La Pedrera, la Rambla i la Sagrada Família, i ha culminat amb un “Barcelona és blaugrana. Visca el Barça i visca Catalunya”, amb la plantilla present en un estadi que ha esclatat.
Bad Gyal, artista convidada sorpresa
En aquest moment, VeLDÁ, Tití Me Preguntó, Neverita, un apoteòsic Si Veo a Tu Mamá, Voy a Llevarte Pa’ PR, Me Porto Bonito, No Me Conoce, Bichiyal i Yo Perreo Sola han convertit l’estadi en una discoteca gegant: el públic ha ballat, ha cantat, ha perrejat i ha vibrat amb cada cançó, que anava pujant de revolucions. En aquest últim tema, la sorpresa ha arribat amb la irrupció de Bad Gyal. L'artista catalana també ha interpretat en solitari Da Me, desfermant l'eufòria del públic abans que Bad Bunny continués amb Safaera, Diles, Mónaco i Café con Ron, que ha estat un altre dels moments àlgids i destacats de la nit.