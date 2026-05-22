Tot a punt per al primer concert de Bad Bunny a Barcelona: «Espero una festa major a l'estil de Puerto Rico»

Milers de persones estan a punt de presenciar el primer dels dos concerts que Bad Bunny farà a Barcelona. Els fans s'han concentrat aquest divendres a les portes de l'Estadi Olímpic poques hores abans de l'inici del concert, i ara ja són a dintre preparats per a veure l'actuació d'El duo Chuwi, els teloners del cantant. Hauran d'esperar fins a les 20 h per a veure el porto-riqueny en un dels esdeveniments de l'any a la ciutat.
En una jornada marcada per la calor, el públic s'ha esperat pacientment fins al moment de l'obertura per agafar un bon lloc a l'interior del recinte. Els assistents -equipats amb samarretes del tour de l'artista, banderes del seu país i outfits amb colors llampants- han assegurat a l'ACN que feia molts mesos que esperaven aquest moment. Per a l'Helena, l'Andrea i la Berta no és tan important la visibilitat que tinguin a dins com el fet de gaudir de la música. "Espero una festa major a l'estil de Puerto Rico", ha insistit la Berta.
La tarda ha estat marcada per la calor, i per això els assistents s’han armat de paciència, però també de ventalls, paraigües i ampolles d’aigua per poder passar com podien les hores prèvies a l’obertura de portes, que estava fixada a les cinc de la tarda. Preguntades per les possibles col·laboracions que podria portar el porto-riqueny a l’escenari, l'Helena, l'Andrea i la Berta tenen dos noms sobre la taula: “Rosalía i Arcángel”, i esperen que sigui la primera opció. “Com si al final no ve ningú”, sosté l’Helena, “aquí venim a gaudir de l’espectacle”.
Set anys després
El cantant de Puerto Rico, un dels artistes més seguits a tot el planeta i que segueix aglutinant centenars de milions de reproduccions a totes les plataformes de vídeo i àudio, arriba a Montjuïc en el marc de la seva gira mundial per presentar el seu darrer àlbum, Debí Tirar Más Fotos.
La capital catalana és la primera parada del seu pas per a Europa i marcarà el camí d'uns concerts que seguiran l'estètica, el ritme i la performance del que ha estat el seu show als Estats Units i Llatinoamèrica. Concretament, feia set anys que Bad Bunny no trepitjava la capital de Catalunya. Va ser en el marc del Sónar 2019 quan el porto-riqueny va fer vibrar els assistents d'un dels festivals més icònics de la ciutat.
Després del d'avui, Bad Bunny farà un segon concert demà dissabte, també a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.