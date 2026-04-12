Polèmica als concerts de Rosalía pel veto als fotoperiodistes

La cantant per excel·lència del moment, Rosalía, portarà aquesta setmana la gira Lux a casa seva, Barcelona. Concretament, l'artista oferirà quatre concerts al Palau Sant Jordi, els dies 13, 15, 17 i 18 d'abril. Els darrers dies, però, ha esclatat una nova polèmica que aquest cop afecta el periodisme i que ha aixecat polseguera a l'opinió pública. I és que Live Nation, la promotora dels concerts, no permetrà que els fotoperiodistes vagin al concert. El Col·legi de Periodistes de Catalunya s'ha pronunciat i ha emès un comunicat en què rebutja el veto, que assegura que "altera les condicions d’exercici de la professió i condiciona el dret de la ciutadania a rebre una informació plural i independent".
"No hi haurà premsa gràfica als shows de Rosalía a Barcelona. Farem arribar fotos als mitjans després de cada concert". Aquest és el missatge que la promotora dels concerts de la cantant va enviar als professionals aquest divendres a la nit, segons va publicar el fotoperiodista Jordi Borràs en un fil a X. "Això és un despropòsit", va denunciar Borràs, "el concert és un acte obert al públic i de gran interès informatiu: el que feu és vulnerar el dret a la informació de la ciutadania i impedir el nostre dret a treballar".
Segons va continuar relatant el fotoperiodista, ja es va produir una situació similar fa uns mesos amb el concert X Palestina a Barcelona, al qual va aparèixer Rosalía per sorpresa, i on la seguretat "va impedir il·legalment i de males maneres als fotoperiodistes fer fotos quan va sortir a l'escenari". "La setmana vinent els mitjans de comunicació no haurien de publicar cap crònica dels concerts de Rosalia. I encara menys cap foto", va concloure Borràs.
En fer la denúncia pública, el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha publicat un comunicat aquest dissabte donant suport als fotoperiodistes i rebutjant les restriccions. "El fotoperiodisme i la cobertura audiovisual formen part essencial de la tasca informativa. La mirada professional i autònoma dels fotoperiodistes i dels equips de televisió aporta context, criteri i valor documental a la cobertura periodística. Substituir-la per imatges de caràcter promocional implica reduir la diversitat de punts de vista i empobrir el relat informatiu. Per això, interpel·lem directament les empreses periodístiques i els mitjans de comunicació perquè donin suport als professionals i assumeixin la responsabilitat ètica de no acceptar ni publicar aquests continguts oficials cedits que pretenen substituir la informació lliure", han apuntat.
"Una batalla perduda"
En el comunicat del col·legi també s'expressa la "preocupació per una pràctica que, lluny de ser puntual, es reprodueix amb una freqüència creixent en esdeveniments culturals de gran format". Així és, el periodista musical Luís Hidalgo ha confirmat aquest diumenge al matí a El Suplement de Catalunya Ràdio que, en realitat, es tracta d'un hàbit ben estès entre els artistes de primer nivell. En el cas de la Rosalía, segons l'expert, el motiu probablement és la cerca d'una "imatge perfecta".
"Totes les imatges de la gira que hem vist són oficials i perfectes, són la imatge que vol reproduir l'artista", ha explicat Hidalgo. Segons el periodista, sobretot en el món artístic actual, "és tan important com la forma en què es presenta", fet que porta la Rosalía a "controlar la imatge" que es dona d'ella. Tot i que Hidalgo també està en contra d'aquesta pràctica, malauradament, considera que es tracta d'"una batalla perduda".