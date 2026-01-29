Rosalia irromp com a sorpresa del concert per Palestina al Palau Sant Jordi

Rosalia, la cantant catalana de més reconeixement internacional, ha irromput com a sorpresa de la nit en un esdeveniment profundament significat: el concert-manifest per Palestina que s’està celebrant aquesta nit al Palau Sant Jordi de Barcelona. L’acte, que busca mantenir el focus internacional sobre la població que ha hagut de fugir de Gaza, també està pensat per recaptar diners per al poble palestí. Organitzat per l’entitat ActXPalestine, la trobada ja s’havia anunciat que inclouria figures reconegudes com la de Pep Guardiola, Bad Gyal, Morad, Oques Grasses, Lluís Llach o Guillem Gisbert, però a darrera hora, i envoltada de secretisme, ha aparegut Rosalia. \r\n\r\nInforma David Cobo.\r\n