El Primavera Sound suspèn temporalment alguns concerts per la forta pluja

El Primavera Sound de Barcelona ha cancel·lat temporalment alguns dels seus concerts a causa de les pluges d'aquest dijous, que han afectat part dels escenaris principals. La cancel·lació ha afectat, entre altres, a Alex G, programat a les 20.50 hores, que no ha pogut començar el seu concert, mentre Oklou, a la mateixa hora, però en un altre escenari, sí que ho ha fet.
El festival encara no confirma a quina hora podran reprendre's les actuacions previstes per a la nit d'aquest dijous, que inclouen, entre altres, a Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal. A les pantalles, l'organització ha demanat mantenir la calma, seguir les indicacions del personal de seguretat i estar atents a les pantalles i els canals oficials del festival per a noves actualitzacions.
El festival ha agrupat milers de persones que han arribat aquest dijous a la tarda al recinte del Fòrum ben equipades amb paraigües i jaquetes impermeables, seguint els consells de l’organització. “Si plou no passa res, venim preparats”, asseguraven diversos assistents en declaracions a l’ACN, afegint que anirien igualment als espectacles dels seus artistes preferits. Fins diumenge hi ha previstes 330 actuacions en 18 escenaris diferents.
Primavera Sound seguirà al Parc del Fòrum de Barcelona
El festival es quedarà al Parc del Fòrum fins a l'any 2030 en renovar l'acord amb l'Ajuntament de Barcelona, segons ha avançat Gabi Ruiz, director del festival, a RAC1, i han confirmat a l’ACN fonts del consistori barceloní. "Estem molt contents perquè hem renovat el contracte amb l'Ajuntament per quatre anys i contents de seguir aquí que és casa nostra", ha indicat. Ruiz ha fet l'anunci aquest dijous en la primera jornada del Primavera Sound al Parc del Fòrum. A El Món a RAC1, Ruiz ha explicat, tal com es recull a una nota de RAC1, que "potser passa alguna cosa que serà una gran sorpresa del festival. Hi ha gent que ve a trucar a la porta preguntant si pot tocar. No et puc dir quan serà", ha assenyalat.