Les fortes pluges d'aquest dijous provoquen inundacions i talls a l'R3 a Ripoll

Les fortes pluges d'aquest dijous a la tarda afecten comarques com el Berguedà, la Garrotxa i el Ripollès on, de fet, han provocat diverses incidències amb afectacions tant a la xarxa viària com al servei ferroviari.
La intensitat de l'aigua ha provocat que la C-17 hagi estat tallada durant una estona a l'altura de Can Villaura per la caiguda d'un arbre sobre la via. Però, segons han informat fonts municipals, el trànsit ja ha quedat restablert després de les tasques de retirada de l'arbre i neteja de la carretera.
L'episodi de pluja també ha afectat la circulació ferroviària. La línia R3 de Rodalies ha quedat interrompuda entre Ripoll i la Farga de Bebié després que un tren hagi xocat amb un arbre caigut a la via. L'incident no ha causat ferits, tot i que ha obligat a suspendre temporalment el servei en aquest tram. Els Bombers han evacuat sis viatgers del tren accidentat i Renfe està gestionant servei alternatiu per carretera.
A més, les precipitacions han provocat inundacions en diversos carrers de Ripoll, fet que ha requerit la intervenció dels serveis d'emergència i dels equips municipals. Davant aquesta situació, les autoritats han demanat a la ciutadania que extremi les precaucions, especialment a l'hora de conduir, i que segueixi les indicacions dels cossos de seguretat i dels serveis d'emergència mentre continuïn les tasques per resoldre les incidències.
Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Queralt, 34,3 a Montesquiu, 31,8 a Sant Joan de les Abadesses i 22,3 a l'Espluga de Francolí. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 10 trucades relacionades amb les pluges, sis des del Ripollès.