La Colònia Llaudet torna a obrir aquest estiu en plena rehabilitació de la turbina històrica

La Colònia Llaudet, a Sant Joan de les Abadesses, reobre les portes aquest estiu amb visites guiades al nou projecte d'innovació cultural i històrica del museu. Les visites es faran tots els dissabtes i diumenges fins al 30 d'agost i permetran conèixer tant el patrimoni industrial de l'antiga fàbrica tèxtil com els nous usos que acull actualment aquest equipament.
La fàbrica viu una transformació i deixa enrere el model clàssic de museu tradicional per evolucionar cap a un nou capítol més modernitzat anomenat Colònia Creativa. D’una banda, hi ha un espai expositiu amb maquinària original, documents d'arxiu i experiències audiovisuals amb testimonis de persones que hi van viure i treballar.
A més, on abans es filava el cotó, ara hi treballen dissenyadors, artistes i professionals del món tecnològic, en un format de cotreball obert a qualsevol persona emprenedora del sector. Tot aquesta remodelació ha estat possible gràcies a una inversió total de 275.000 euros, cofinançada en un 65% pel programa POCTEFA a través del projecte Patrimc@t.
La turbina, un element històric
La central hidroelèctrica de la Colònia Llaudet es va construir a principis del segle XX per donar servei a la fàbrica tèxtil i al conjunt de la colònia industrial. La fàbrica va ser durant dècades una peça clau del seu funcionament. El projecte impulsat per L'Energètica, empresa pública de la Generalitat, després de moltes reunions amb l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, pretén recuperar aquesta infraestructura perquè torni a produir electricitat aprofitant el cabal del riu Ter.
D'aquesta manera, gràcies a aquesta metamorfosi industrial, es preservarà un dels elements més representatius del patrimoni industrial de Sant Joan de les Abadesses i es reforça el seu valor històric i divulgatiu.