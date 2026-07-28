Camprodon vibrarà amb el Festival Microclima

Tot a punt a Camprodon per a una nova edició -la 5a- del Festival Microclima. Del 31 de juliol al 3 d'agost, el parc de la Mare de la Font acollirà quatre dies de música en directe amb grans reclams de l'escena catalana.
La primera jornada, el divendres 31 de juliol, serà el torn de la mítica banda Sidonie, que presentaran a Camprodon el seu primer disc en català. També hi actuarà Mishima, Al·lèrgiques al Pol·len i Nyandú, que tornen a trepitjar els escenaris en una petita gira de concerts entre els quals el del Microclima.
El dissabte 1 d'agost un dels grups incombustibles de l'escena musical catalana, Els Pets, seran presents al Festival amb la seva gira per commemorar 40 anys dalts dels escenaris. Qui també celebrarà aniversari seran Els Amics de les Arts amb la seva gira 20
anys d'Amics. La nit, amb entrades ja exhaurides, la completarà Celobert.
La festa no para i el diumenge 2 d'agost serà el torn de Tarta Relena, Mazoni, Anna Andreu, Remei de Ca La Fresca i Minibús Intergalàctic. El dilluns 3 d'agost, el darrer dia del Microclima 2026, estarà dedicat al públic familiar amb les actuacions de La Ludwig Band, la màgia d'Eduard Juanola, el circ de Planeta Trampolí i una cercavila amb la Colla Gegantera de Camprodon.
Música i... gastronomia de proximitat
A més de promoure grups i artistes de l'escena catalana, el Festival Microclima de Camprodon també aposta per una oferta gastronòmica de proximitat, enguany encapçalada per Banger, un nou concepte d'hamburgueses exclusives de l'esdeveniment. Al mateix temps, la cita també oferirà productes de la Vall amb croquetes del Restaurant El Pont9, la llonganissa de la Carnisseria Colom, embotits de Cal Xec, formatges de Mas Alba, focaccies de l'Obrador Ricolta, coca del Ripollès de La Coixinera o pastissos de la Pastisseria Pujol.
Una oportunitat per visitar (i descobrir) Camprodon
Coincidint amb el Festival, s'oferiran visites guiades a diversos entorn del municipi amb l'objectiu de descobrir el territori, i també la seva cultura i història. D'aquesta manera, dissabte tindrà lloc la ruta guiada L'estiueig a Camprodon; diumenge la ruta medieval Dues viles i un castell; i dilluns una visita familiar anomenada El misteri del pont.