La Fira de Bruixes de Ripoll 2025: una de les cites esotèriques més rellevants del país

Ripoll es prepara per viure un cap de setmana ple de màgia, misteri i rituals ancestrals amb una nova edició de la Fira de Bruixes de Ripoll. Del 24 al 26 d’octubre, la capital del Ripollès celebrarà aquest esdeveniment també conegut com a Esotèric Shopping Night. Aquesta és una de les trobades més destacades del calendari esotèric a Catalunya i, enguany, arriba amb més activitats, nous espais i convidats d’excepció.
Organitzat per Ripoll Comerç, el centre històric de la vila es convertirà durant tres dies en un escenari de fantasia amb prop de 150 parades i més de 40 professionals del món esotèric: tarotistes, clarividents, astròlegs, terapeutes i meiges provinents de diversos punts de la península. La fira combinarà espectacles, rituals participatius, tallers per a totes les edats, animació de carrer i actuacions de foc, com la tradicional cremada de la bèstia a càrrec dels Diables de Ripoll.
Un dels moments més esperats serà el Ritual de la Sort, dirigit per Exther, la Bruixa de la Nova Era, que tindrà lloc dissabte al matí. En aquest acte simbòlic, es beneirà el número de la Loteria de Nadal de Ripoll Comerç (57.800) amb la intenció d’atraure fortuna i prosperitat per a tothom qui hi participi.
La cita també comptarà amb un convidat molt especial: Luis Pardo, reconegut Premi Mundial i Nacional de Mentalisme, que oferirà en exclusiva a Ripoll el seu espectacle En tu mente. L’artista, conegut per combinar psicologia i hipnosi en actuacions plenes de sorpresa, està interromprà temporalment la seva gira a Barcelona per participar en la fira.
L’Esotèric Shopping Night és una iniciativa impulsada per Ripoll Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració de l’Ajuntament, la Diputació de Girona i altres entitats locals. Més enllà de la seva dimensió màgica, la fira s’ha consolidat com un motor de dinamització econòmica i turística, atraient cada any milers de visitants que omplen els carrers, els comerços i els establiments de restauració de la capital del Ripollès.