Ripoll retorna a l’època medieval amb la 27a edició del Mercadal del Comte Guifré

La 27a edició del Mercadal del Comte Guifré de Ripoll se celebrarà els dies 9, 10 i 11 d'agost. El municipi retornarà, un any més, a l'època medieval amb tres jornades plenes de propostes i amb gairebé un centenar de parades que ompliran els carrers i places del centre de la vila.

L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha destacat que la festivitat ja es troba plenament consolidada al calendari del municipi: “estem contents de poder celebrar una nova edició i esperem que molta gent vingui a visitar-nos”. També ha explicat que l’objectiu principal del Mercadal és reivindicar la importància de Ripoll en el context històric de Catalunya: “el vincle històric que tenim amb els inicis de la nació, ja que aquí va néixer tot amb Guifré el Pilós”.

És precisament per commemorar la mort del Comte que s'organitza aquest autèntic mercat medieval, amb espectacles de lluites de cavallers, dansa, música, foc, acròbates i activitats per a tota la família. Cada dia hi haurà una quinzena de propostes per tal d’ambientar i amenitzar els indrets on estaran les 96 parades confirmades fins al moment: la plaça Gran, la plaça Sant Eudald, la plaça de La Lira, la plaça de la Llibertat, el carrer Mossèn Cinto Verdaguer, el carrer Donya Estasia i el carrer Sant Pere. Des del consistori han explicat moltes de les parades venen per primer cop a la vila i són d’arreu del territori català, amb una gran varietat de productes que no es troben a les botigues convencionals.

Una de les novetats d'enguany és que a la plaça Tomàs Raguer s’hi podrà veure una exposició de màquines de tortura medieval que ocuparà uns 80 metres quadrats. També s’incorpora un nou grup de música anomenat “Plebeus”, així com l’espectacle “El joglar de les mil notes” per als més petits, que serà musical i interactiu, o un altre espectacle de màgia. D'altra banda, però, no hi faltaran els clàssics, com “La llegenda de la senyera”, que es basa en el Comte Guifré i la Comtessa Guinedell, o els espectacles de foc, l’ambientació musical i les cercaviles.

A la plaça de l’Ajuntament s’hi trobarà la taverna medieval, a la plaça de la Llibertat hi haurà l’espai lúdic infantil amb atraccions i jocs de fusta, a la plaça Abat Oliba s’hi situaran els inflables i el castell medieval, la plaça Capranica es convertirà en un campament medieval i a la plaça Anselm Clavé hi haurà la demostració d’oficis, com el ferrer, el vidrier o artesans del cuir.

El regidor Xavier Formatger ha detallat que aquesta edició commemorarà exactament l’aniversari dels 80 anys dels gegants originals de Ripoll. Pern celebrar-ho, una cercavila portarà la colla gegantera a recórrer el mercat, dissabte 9 d’agost a partir de les 18 h. De fet, els gegants de Ripoll representen Guifré i Guinedell, i per tant des de l'Ajuntament fa èmfasi en el fet que encaixen perfectament amb la temàtica proposada.

Dilluns 11 d’agost, quan s’hagi acabat el Mercadal, hi haurà una gran cantada d’havaneres amb el grup Arjau, a les 20.45 h a la plaça del Monestir. També hi haurà altres activitats paral·leles com visites guiades i activitats familiars al Monestir de Santa Maria i al Museu Etnogràfic, exposicions o la Ruta de la Tapa.