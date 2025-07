Passes l'estiu a Ripoll o tens pensat anar-hi uns dies i no saps què fer? Has de saber que hi ha un munt d’activitats programades. Sota el lema "Viu l'estiu al Ripoll", l'Ajuntament i les entitats del municipi han organitzat concerts, festes dels barris, proves esportives i activitats per a nens entre d'altres. No teniu excusa per quedar-vos a casa!

Des del consistori s'han elaborat dos programes diferenciats: un per al mes de juliol -que ja ha començat- i un altre per als mesos d'agost i setembre.

Podeu consultar el programa sencer i totes les actualitzacions aquí.

El més destacat de juliol

Pel que fa al mes de juliol, destaquen les festes de barri com la de Vista Alegre, el divendres 11 i dissabte 12, o dels Ferroviaris, el divendres 18 i el dissabte 19.

A càrrec del Consistori Infantil, el 16 de juliol es podrà jugar a un joc de pistes per descobrir més coses sobre Ripoll. L'endemà, 17 de juliol, es farà la visita "Passejant entre hortolans i canoners", organitzada pel Centre d’Estudis Comarcals, i el dia 23 la de "Veus del passat, camins del present", del Museu Etnogràfic. I, si busqueu refrescar-vos, el dia 25 hi haurà la Festa de l’Escuma.

Les festes més destacades són la de Sant Cristòfol, el dissabte 12, i el 72è Aplec de la Sardana, el 20 de juliol, amb tot un cap de setmana d’activitat sardanista.

Finalment, durant diversos dies del mes, se celebra el Curs d’interpretació musical -del 5 al 13- i el 46è Festival de Música al Claustre del Monestir, amb cinc concerts aquest juliol. A més, cada vespre de dilluns a divendres, al camp municipal d’esports es disputa el Trofeu Cabina de futbol 7.

I a l'agost i el setembre més

Pel que fa a l’agost, el plat fort és el XXVII Mercadal del Comte Guifré, que arriba els dies 9, 10 i 11 d’agost. Es tracta d'un mercat medieval amb espectacles de cavallers, dansa, música i acròbates. El 23 d'agost, es disputa el Gran Premi Ripoll de ciclisme i es fa la ballada doble de sardanes d’estiu. El 46è Festival de Música continua també a l'agost i al setembre amb tres concerts més.

El mes de setembre començarà amb concerts de joves talents que es faran els dies 4 i 6 al vespre a la plaça de Sant Eudald, amb "Metal Busters" i "Doctor Terror", respectivament. També destaquen els actes institucionals de la Diada Nacional de Catalunya.

I l'estiu acabarà amb la cinquena Cursa de la Dona el 21 de setembre, mentre que un cap de setmana després arribarà la Fira Europea del Formatge.

Algunes opcions, disponibles tot l'estiu

D'altra banda, durant tot l’estiu hi ha altres opcions a visitar. Cada cap de setmana es pot gaudir de la cartellera del Cinema Comtal. També al Museu Etnogràfic s'ha estrenat la gimcana "Busca que trobaràs".

A més, hi ha la mostra de quadres d’Aníbal Riverol a la Biblioteca Lambert Mata. Per l’aparador de La Lira, hi passaran l’Associació Fotogràfica, l’Agrupació Sardanista i els Eudalets. Finalment, cal recordar que al Monestir de Ripoll hi ha tot un seguit de visites guiades.

Una bona oferta d'esdeveniments

L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, explica que, encara que moltes persones marxen a estiuejar a altres localitats, l'objectiu de la programació és "oferir activitats assídues i variades per a tots els públics". Destaca que la programació inclou opcions de tots els tipus i assegura que "podrem gaudir durant tot l’estiu d’una bona oferta d’esdeveniments".