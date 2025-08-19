Obren les inscripcions per participar en la 5a Cursa de la Dona de Ripoll

L'Ajuntament de Ripoll obre les inscripcions en línia de la 5a Cursa de la Dona de Ripoll, que es durà a terme el diumenge 21 de setembre a partir de les 10.30 h a la plaça Abat Oliba.
La inscripció té un cost de 12 € adults i 6 € infants, preu que inclou una samarreta commemorativa i la participació en el sorteig de productes cedits pels establiments de la vila.
També hi ha l’opció d’inscriure’s sense participar en la cursa, en la modalitat de fila 0, per aquelles persones que vulguin col·laborar amb la causa. Aquest tràmit es pot realitzar a través de la web de l'Ajuntament.
Una cursa solidària per a tothom
Com en les anteriors edicions, serà una cursa solidària i tots els fons que es recaptin aniran destinats a la Fundació Oncolliga, que s’ha compromès a beneficiar amb els diners a malalts de càncer i les seves famílies al Ripollès.
Es tracta d’una prova no competitiva, una cursa del tot inclusiva que es podrà fer corrent, caminant, portant un cotxet, amb cadira de rodes… i apta per a totes les edats i condicions.
En els quatre primers anys s’ha arribat al voltant dels 600 participants i des de l’Ajuntament hi ha la voluntat que aquest número es mantingui o que creixi. El recorregut serà principalment urbà, amb una llargada de 5 quilòmetres i té la sortida i arribada a la plaça del Monestir. Se sortirà a les 10.30 h i, a l’acabament de la cursa, hi haurà una sessió de recuperació dirigida.