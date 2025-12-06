Dues persones intoxicades per la mala combustió d'una caldera a Camprodon

Dues persones han resultat intoxicades aquest dissabte en un habitatge de Camprodon (Ripollès), presumptament per inhalació de monòxid de carboni provocat per la mala combustió d'una caldera. El Servei d'Emergències Mèdiques les ha atès al mateix lloc dels fets i les ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital de Palamós. Paral·lelament, dues dotacions dels Bombers han dut a terme les tasques de mesurament del gas, han tallat el subministrament, han ventilat l'immoble i n'han revistat totes les estances.
Com identificar els primers senyals d'intoxicació
El monòxid de carboni és un gas altament tòxic que es forma quan un combustible ric en carboni, com el gas, la llenya, el carbó o la gasolina es crema de manera inadequada en un entorn amb poc oxigen. És per això que és indispensable anar amb molt de compte quan engeguem les estufes a l'hivern i, sobretot, si deixem a nens i persones majors en una mateixa habitació amb aquests aparells.
A la llar o en espais de treball, qualsevol dispositiu que funcioni amb aquest tipus de combustibles pot arribar a produir monòxid de carboni i, per tant, una intoxicació. Si diverses persones que han estat en un lloc tancat comencen a trobar-se malament alhora, pot ser un senyal i no hauria de passar desapercebut.
Com aquest tipus de gas és incolor, inodor, insípid i no irritant, de vegades, no es pot distingir l'olor, és complicat saber que estem respirant monòxid de carboni, per tant, cal estar atentes als símptomes. Els més habituals són mal de cap intens, marejos, somnolència exagerada, debilitat i sensació de cansament profund, nàusees o vòmits, desmais o convulsions, palpitacions i dolor al pit.
Són símptomes també propis d'altres malalties, com pot ser la gastroenteritis o una grip, per això és important previndre, en tot cas, i actuar davant d'aquests indicis, ja que inhalat durant molt temps, pot causar la mort ràpidament.