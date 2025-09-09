Les millores de les escoles públiques de Ripoll que s'han fet durant l’estiu

El manteniment de les escoles públiques de Ripoll és una tasca continuada durant tot l’any que té l’objectiu de garantir el bon funcionament dels centres la creació d'espais educatius segurs i de qualitat. Per aquest motiu, s’aprofiten els períodes no lectius per dur a terme actuacions de més envergadura que no es poden fer amb activitat escolar ordinària.
Aquestes obres inclouen millores estructurals, renovació d’instal·lacions, adaptacions d’espais o reformes que permeten actualitzar els equipaments educatius segons les necessitats actuals. Sobretot, tenint en compte que l’Escola Joan Maragall data del 1936 i l’edifici del CEE Ramon Suriñach i l’Escola Tomàs Raguer, del 1981.
Millores i reformes dutes a terme
Aquest estiu, pactant amb els centres educatius, s’han portat a terme diferents actuacions destinades a la millora de l'equipament educatiu. Un exemple és la retirada d’urinaris masculins antics i en desús, per adaptar-los a les necessitats actuals i fomentar entorns més inclusius i respectuosos.
També s'ha millorat l'accessibilitat a diversos centres, per exemple, s’ha eliminat la doble porta d’accés a l’escola Tomàs Raguer, s'ha automatitzat de la tanca d’accés a l’entrada d’Infantil de l’escola Joan Maragall i s'ha instal·lat una tanca mòbil per separar l’escola Ramon Suriñach de la Tomàs Raguer, on també s'ha automatitzat la porta d’accés de les famílies.
Altres accions de neteja com, per exemple, la neteja de mobiliari en desús i de trastos. S’han pintat amb colors clars totes les aules i el mobiliari dels patis. S’ha adequat l’espai de l’hort de l’escola Joan Maragall, on també s'ha habilitat un nou magatzem a l’escola Joan Maragall, eliminant un lavabo que estava en desús.