Comença la prova per descongestionar el trànsit al barri vell

L'Ajuntament de Ripoll ha començat la prova per descongestionar el trànsit al barri vell. L'estacionament de vehicles només es permet a les zones habilitades: 21 places, de les quals 3 de descàrrega i 1 per a la farmàcia, en horari de 9 a 20 h. Els dissabtes, diumenges i festius estarà prohibit estacionar. A partir del 15 de setembre, s'haurà de pagar una tarifa única d'1,80 euros que permetrà una estada màxima de 60 minuts.
Els vehicles autoritzats de residents, comerciants, persones amb mobilitat reduïda, emergències, urgències i taxis, poden accedir-hi en dies feiners i festius, prèvia inscripció a la Policia Local de Ripoll. Els vehicles que ja estan donats d’alta actualment, no cal que ho tornin a fer.
Les places de càrrega i descàrrega són per a repartidors i industrials i funcionen de dilluns a divendres de les 9 h fins a les 16.30 h i amb un màxim de 30 minuts. Si es necessiten estades més llargues, és necessari comunicar-ho prèviament a la Policia Local.
Els repartidors i industrials també tenen l’entrada lliure de 6 a 8.30 h del matí de dilluns a divendres, sense limitació d’estada. Els dissabtes i festius, per tant, l’accés serà només per als vehicles autoritzats.
Es manté l'accés tancat a tothom el dissabte al matí, dia de mercat setmanal. Per evitar els vehicles que volen fer drecera, l'estada mínima dels vehicles al barri és de 3 minuts, tal com s'havia fet fins ara.
La Policia Local i l’empresa que controla l’estacionament a Ripoll seran els encarregats de fer els avisos pertinents durant la prova pilot. Al centre no es poden superar els 10 km/h i no hi poden accedir vehicles pesants de més de 3,5 tones.