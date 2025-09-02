El fotoperiodista Jordi Borràs rebrà un dels Premis Transhumant 2025 en la inauguració a Ripoll

El Festival Transhumant de cinema ambulant, que busca acostar la cultura i l'activisme social als pobles, celebrarà una nova edició del 19 de setembre a l'11 d'octubre a més de cinquanta municipis del país. Aquest any, el festival premiarà el fotoperiodista Jordi Borràs, l'actor Sergi López i la fotògrafa madrilenya Sofía Moro. Segons expliquen en un comunicat, amb aquests premis, el certamen pretén "reafirmar l'aposta per la cultura com a eina de transformació social i per la visibilització de veus artístiques que qüestionen, incomoden i obren nous camins".
Els premis es lliuraran el 19 de setembre al Casal Cívic i Comunitari de la Devesa del Pla de Ripoll. Jordi Borràs (Barcelona, 1981) serà reconegut amb el Premi al millor treball de fotografia compromesa per Els rostres de l'odi, una mostra sobre l'evolució i les múltiples cares de l'extrema dreta a Europa. Amb més de quinze anys documentant moviments ultres a Catalunya i al continent europeu, és responsable de fotografia de l’Agència Catalana de Notícies i La Mira, ha publicat en l'àmbit internacional a Associated Press, Vice News o la capçalera sueca Expo i ha exposat la seva obra en una vintena llarga de mostres internacionals.
Els altres dos guardons es lliuraran durant la cloenda que es farà el dia 11 d'octubre a l'església de l'antic Hotel Balneari de Montagut. Per la seva banda, Sergi López (Vilanova i la Geltrú, 1965) serà reconegut per la trajectòria internacional en cinema, teatre i televisió i el "seu profund compromís social i cultural". López, primer actor no francès guardonat amb un premi César, ha treballat amb directors com Guillermo del Toro, Stephen Frears, Isabel Coixet, Icíar Bollaín, Agustí Villaronga, Bigas Luna o Oliver Laxe, i ha estat reconegut amb múltiples premis europeus i catalans.
I per últim, el Premi Transhumant a la trajectòria fotogràfica serà per a Sofía Moro (Madrid, 1966), fotògrafa especialitzada en periodisme, retrat i fotografia documental amb projectes propis que s’endinsen en la nostra història col·lectiva. Autora de projectes de llarg recorregut com Ellos y nosotros (2006), sobre la memòria de la Guerra Civil, o ¿Quién merece morir? (2018), sobre la pena de mort al món, Moro ha estat reconeguda amb el Premio Nacional de Fotografía Piedad Isla (2023) i participa en iniciatives de difusió del paper de les dones en la creació artística.