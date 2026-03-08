Continua tallada la N-260, la principal artèria del Ripollès

La carretera N-260, l'eix principal del Ripollès, continua totalment bloquejada al trànsit a conseqüència del greu despreniment de divendres passat. L'esllavissada va ser provocada per l'episodi de llevantada que va fer diana a la comarca, deixant registres de fins a 200 litres per metre quadrat. El sinistre va tenir lloc al sector de Ribamala, un punt especialment crític on la força de l'aigua va arrossegar roques i terra sobre la calçada, atrapant un vehicle i causant un ferit de gravetat que roman hospitalitzat.
L'incident ha tornat a posar de manifest la fragilitat geològica de la zona de Ribamala, un tram que ja ha patit diversos episodis similars en el passat. Malgrat les actuacions de manteniment prèvies, la magnitud d'aquesta darrera llevantada ha superat les contencions, reactivant un punt negre que històricament complica la mobilitat de la comarca quan es produeixen pluges intenses. Els tècnics estan avaluant ara si calen intervencions estructurals més profundes abans de permetre de nou el pas de vehicles.
A hores d'ara, la comunicació directa entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses està totalment interrompuda. Els veïns i treballadors que fan aquest trajecte diàriament s'estan veient obligats a fer una gran volta per Vallfogona, un itinerari alternatiu que suposa recórrer el triple de quilòmetres. Aquesta situació està generant un fort malestar i retards considerables, ja que la carretera de Vallfogona és molt més estreta i no està dissenyada per absorbir el volum de trànsit de la N-260.
Les alternatives
Per als conductors que es desplacen des de Barcelona cap a la vall de Camprodon, les autoritats de trànsit recomanen evitar totalment l'accés per Ripoll. Les alternatives suggerides passen per desviar-se cap a Olot a través dels túnels de Bracons, o bé fer servir l'autopista AP-7 fins a Girona per després pujar per la C-66 i l'A-26. Aquestes rutes, tot i ser més llargues, eviten el punt de bloqueig i garanteixen una circulació més fluida mentre duri l'emergència a la N-260.
La gran incògnita és ara la durada d'aquest tall. Els equips d'emergència i manteniment treballen sobre el terreny per retirar el material desprès, però la inestabilitat del talús de Ribamala fa que la feina sigui lenta. Es desconeix si la carretera es podrà reobrir a partir de dilluns o si els danys estructurals obligaran a mantenir-la tallada durant més dies. S'espera que durant les pròximes hores s'emeti un comunicat que aclareixi si la mobilitat es podrà restablir per a l'inici de la setmana laboral.