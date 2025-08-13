L’Ajuntament du a terme les tasques de manteniment d’estiu a les instal·lacions esportives municipals

Com cada any, l’Ajuntament ha realitzat el manteniment i millora de les instal·lacions esportives municipals, amb l’objectiu de garantir un ús segur, eficient i accessible per a tots els usuaris.
Entre les actuacions més destacades hi ha la instal·lació de dues bases de grua a la piscina coberta municipal, que permetran oferir un servei integral i inclusiu per a totes les persones.
També s’ha realitzat el buidatge, neteja i rejuntat del vas petit, així com el canvi de peces de marbre del voral per millorar la seguretat i l’estètica de l’equipament.
El pla de treball inclou, a més, la neteja del clavegueram de totes les instal·lacions esportives, el manteniment de la gespa del camp de futbol i el repintat de les línies del pavelló municipal.
Per garantir la qualitat de l’aigua, s’ha dut a terme la neteja dels intercanviadors d’escalfament i dels acumuladors d’aigua calenta, així com la hipercloruració de les canonades d’aigua calenta i freda sanitària. També s’ha fet una neteja a fons de vestidors i terres de la piscina municipal.
Amb aquest conjunt d’actuacions es garanteix que les instal·lacions no només estiguin en òptimes condicions per a l’ús diari, sinó que també compleixin amb els estàndards de seguretat i higiene. Aquestes tasques formen part de la planificació anual de manteniment preventiu que l’Ajuntament realitza durant els mesos d’estiu, aprofitant la menor afluència d’usuaris per reduir les molèsties i garantir una millor experiència a la ciutadania. Pel que fa a la piscina tornarà a obrir les portes el dilluns 18 d’agost, a les 15 h.