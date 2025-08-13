L'IPC a les comarques gironines augmenta al 2,4% per l'increment de les assegurances, la llum, el gas i els combustibles

L'Índex de Preus de Consum (IPC) a les comarques gironines han crescut dues dècimes al juliol, arribant al 2,4% en la taxa interanual. En l'acumulat de l'any, l'IPC suma un increment de l'1,6%. Segons les dades que ha publicat aquest dimecres l'Institut Nacional d'Estadística (INE), les comarques gironines es troben lleugerament per sobre de la inflació catalana (2,3%) i per sota de la mitjana espanyola, on els preus han incrementat un 2,7%.
Els preus que més creixen aquest mes són els de la categoria de llum, gas i carburants amb una escalada del 8,4% en comparació amb l'any passat i de les assegurances (8,8%). També puja el tabac (6,9%) i el menjar incrementa moderadament amb un 2,2% en la comparació interanual.
Alimentació, llum, gas i combustible
En detall, la categoria dels aliments se situa en una escalada similar a la mitjana de l'IPC a la demarcació. Anar al supermercat aquest juliol ha estat un 2,2% més car que fer-ho el mateix mes de l'any passat. Els preus de lloguer també han pujat un 2,4% en comparació amb l'any passat i el subministrament d'aigua ha pujat un 1,7%.
Els restaurants han ofert una carta amb els preus un 4,5% més cars que el juliol de l'any passat. També els allotjaments turístics han incrementat un 4,5% la seva oferta de preus. Per contra, els paquets turístics només ho han fet un 0,4%.
La crescuda més important, però, se situa dins de la categoria de llum, gas i combustible. L'increment global d'aquests preus ha estat del 8,8%. De fet, només hi ha una altra categoria que supera en l'increment de preus interanual: les assegurances. Aquest juliol registren una pujada del 8,9% en comparació amb el juliol de l'any passat.
L'IPC registrat a Girona el mes de juliol és el mateix que ha obtingut Lleida i es troba dues dècimes per sota de Tarragona (2,6%) i dues per sobre de Barcelona (2,2%).