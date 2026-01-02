Girona registra deu casos de malalties tropicals durant el 2025

Les comarques gironines han registrat deu casos de malalties tropicals importades durant l'any passat, cosa que representa un descens de fins al 72% amb relació al 2024. En concret, a la Regió Sanitària de Girona s'han notificat cinc casos de dengue i cinc més de chikungunya. Aquestes malalties, juntament amb d'altres com el zika o la febre del Nil, es coneixen amb el nom d'arbovirosis. Són endèmiques de zones tropicals d'Amèrica, Àfrica o Àsia i es transmeten a través de picades de mosquits. A les comarques gironines, el Laboratori Clínic Territorial va processar l'any passat 31 PCR per saber si els pacients tenien aquestes malalties. Una prova que ha incorporat el 2025 i que ha reduït de tretze a dos dies els resultats de les analítiques.
Segons informa Salut, durant el període vectorial de l'any passat -que va anar del 2 de juny al 17 de novembre- a les comarques gironines es van detectar deu casos d'arbovirosis. Tots ells, importats. Això suposa un descens d'un 72% amb relació al 2024.
Aquell any, a la Regió Sanitària de Girona es van notificar 80 casos possibles d'aquestes malalties tropicals endèmiques. En concret, 69 de dengue, dos de zika, quatre de chikungunya i cinc de la febre del Nil occidental. I d'aquests, se'n van confirmar 36 casos (33 de dengue, un de zika i dos de febre del Nil occidental; tots ells, importats).
En contraposició, durant l'any passat es van registrar 36 notificacions possibles (23 de dengue, un de zika, nou de chikungunya i tres de la febre del Nil occidental). I d'aquests, a través de les PCR, durant el 2025 se n'han confirmat deu casos, cinc de dengue i cinc de chikungunya. Tots ells, també importats. D'aquests casos, vuit pacients són residents a les comarques gironines, i els altres dos no.
Per primera vegada
El Laboratori Clínic Territorial de Girona, gestionat per l'Institut Català de la Salut (ICS) i l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), ha analitzat un total de 31 mostres de la Regió Sanitària. Des de l'estiu passat, i per primera vegada, les proves per saber si una persona està malalta de dengue, zika, chikungunya i febre del Nil occidental es fan en aquest laboratori.
Això, subratlla Salut, ha permès reduir notablement el temps de resposta i, per tant, la confirmació o no del cas. Fins al 2024, aquestes proves es feien a Barcelona, i els resultats s'obtenien de mitjana al cap de 13,3 dies.
Ara, les proves confirmatòries (PCR en sèrum) es fan al Laboratori Clínic Territorial de Girona (a excepció del laboratori de l'Hospital de Calella, que ho segueix enviant a Barcelona). El processament de les mostres al laboratori de Girona ha permès reduir el temps entre la recollida de la mostra i el resultat a només dos dies de mitjana.
Arran dels viatges
El dengue, el virus del Zika, el chikungunya i la febre del Nil occidental són malalties infeccioses endèmiques en zones d'Amèrica, Àfrica o Àsia. A Catalunya, però, durant els darrers anys se n'han anat registrant casos arran de l'auge dels viatges intercontinentals.
Aquestes malalties, conegudes com a arbovirosis, són malalties causades per arbovirus, un grup heterogeni de més de 500 virus amb una característica comuna: són transmesos per artròpodes (animals invertebrats com els insectes o els aràcnids), dels quals els mosquits en són els principals transmissors. Aquests insectes ingereixen el virus en xuclar la sang d'una persona o animal infectat i posteriorment l'inoculen a altres persones o animals sans també a través de les picades.
Els símptomes de les arbovirosis són molt diversos, però acostumen a incloure febre, mal de cap, i dolor articular i muscular. No hi ha tractament específic per curar la malaltia, però mesures com prendre certs medicaments, descansar o beure molt de líquid poden alleujar-ne els símptomes.