Recuperada a Perpinyà una atracció de fira de 43 tones robada a Girona

Succés inesperat, però amb final feliç. La Rana Loca és una atracció de fira de 43 tones que estava estacionada en un tràiler al polígon de Domeny de Girona, al costat de l'autopista, des d'abans de Nadal. De cop i volta, la setmana passada l'atracció va desaparèixer: algú l'havia robat.
El cas és que per poder moure, i robar, una atracció de 43 tones cal un camió amb un remolc perquè l'arrosegui. Entre els firaires hi havia hipòtesis de tota mena, la més popular que els lladres vendrien l'atracció per peces.
Dos Anjos Rodríguez se'n feia creus fins que va trobar un fil del que estirar. Les càmeres de seguretat de trànsit van captar com el tràiler amb l'atracció a remolc travessava l'autopista cap a la Jonquera. "Hem estat mirant les càmeres i surt enganxada d'un vehicle Renault", va explicar el propietari a RAC1
Amb aquest indici, Dos Anjos Rodríguez van començar a buscar per la zona de la Jonquera fins que ahir, dilluns, la història va tenir el seu final feliç. Els mateixos firaires van trobar la Rana Loca, en perfecte estat en un polígon industrial de Perpinyà.
Evitant mals majors
Ara bé, la història podria haver tingut un final més tràgic, segons va explicar José Dos Anjos Rodríguez, a RAC1. Va detallar que l'atracció és de gran tonatge i està dissenyada per ser enganxada a un vehicle de manera que es pugui traslladar d'un poble a un altre i passar de fira en fira. Si bé, té un problema tècnic i no disposa de frens, segons diu el propietari, la qual cosa suposa un risc important si entra a la xarxa viària. "Si s'ha de frenar, l'atracció passarà per davant i pot endur-se algun cotxe més", alertava José Dos Anjos. Afortunadament, tot ha quedat en una anècdota i la Rana Loca ja és en mans dels seus propietaris.