Una de cada quatre ofertes de feina demana el català com a requisit

El retrocés del català és una dada alarmant en àmbits com l'oci, les institucions o al món laboral, on, tot i això, cada vegada és més habitual trobar anuncis de feina a Catalunya que inclouen el coneixement del català com a condició. Podria semblar que açò té lògica dins d'un país que té una llengua pròpia, però la realitat és molt més complexa, ja que les feines on s'exigeix aquest requisit només representen un 25% del total d'ofertes laborals de Catalunya, segons l'anàlisi de 3CatInfo.
Una dada que s'ha detectat als portals digitals laborals entre el novembre del 2025 i el febrer del 2026, dades en què s'ha analitzat les ofertes de feina al país i el resultat ha sigut alarmant: només una de cada quatre ofertes incorpora el català com a requisit.
L’anàlisi de 3CatInfo s'ha fet sobre 10.000 anuncis publicats al SOC i a InfoJobs i revela que el certificat més sol·licitat és el C1, que acredita un nivell avançat. Aquest títol s’obté mitjançant una prova oficial o de manera automàtica si s’han cursat almenys tres anys de primària i tota l’ESO a Catalunya, amb l’aprovació de l’assignatura de llengua catalana.
Els nivells de llengua per tipus d'ocupacions
Els nivells més bàsics, com l’A2 i el B1, solen demanar-se en ocupacions manuals com ajudant de cuina o cuiner, netejador en llar d'infants, auxiliar de vendes o conductor de camió, d'entre altres. Mentre que per a feines amb atenció directa al públic o contacte constant amb proveïdors, les empreses prefereixen perfils amb un domini més alt, com el B2 o el C1. El C2, el nivell més elevat del marc europeu, gairebé no apareix en les ofertes, tot i que recentment s’ha fet obligatori per als docents interins.
L’estudi també posa de manifest un altre element rellevant: les feines a jornada completa que exigeixen coneixements de català ofereixen salaris entre un 5% i un 10% superiors, fet que demostra que dominar la llengua obre més portes professionals i facilita millors posicions dins les empreses.
El dret a ser atès en català
Alguns empresaris defensen amb fermesa la importància de treballar en català. Mercè Colomer, responsable del grup MINIM, assegura a 3CatInfo que és essencial que els treballadors que tracten amb la clientela puguin expressar-se en la seva llengua. Plataforma per la Llengua recorda que la legislació garanteix el dret a ser atès en català i anima les empreses a crear espais de socialització que fomentin el seu ús.
Per Xavier Dengra, coordinador d’Empresa i Consum de la Plataforma, és inadmissible que només el 25% dels anuncis el demanin i ho atribueix a factors com la globalització, la deslocalització i el pes creixent del sector serveis, que tendeixen a prioritzar el castellà i l’anglès, segons explica a 3CatInfo.