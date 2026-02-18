Un firaire gironí denuncia que li han robat l'atracció: «Pesa 43 tones i circula sense frens»

Han robat una atracció de fira que pesa 43 tones i està circulant per les carreteres gironines sense frens. Així n'alerta el propietari, el firaire José Dos Anjos Rodríguez, al Versió RAC1, on ha detallat que algú es va endur l'atracció tipus "saltamontes", coneguda en el gremi com "La rana loca", quan la tenia aparcada al municipi de Sant Gregori, a la rodalia de Girona.
El cas és que l'atracció és de gran tonatge i està dissenyada per ser enganxada a un vehicle de manera que es pugui traslladar d'un poble a un altre i passar de fira en fira. Si bé, té un problema tècnic i no disposa de frens, segons diu el propietari, la qual cosa suposa un risc important si entra a la xarxa viària.
José Dos Anjos sospita que el lladre és un company firaire, però no en té proves i, tot i que el robatori va passar entre l'11 i el 12 de febrer, la ubicació de l'atracció continua sent una incògnita. Es tracta d'un fet molt poc habitual en el sector i el fet que no disposi de frens ha alertat la policia i els veïns de la zona.
"Hem estat mirant les càmeres i surt enganxada d'un vehicle Renault", ha explicat el propietari a RAC1, que avisa que el lladre podria vendre l'atracció per peces o fer-la arribar a un altre país. Així, si es detecta una "rana loca" circulant per la carretera, cal recordar que no té frens ni circulació pneumàtica, la qual cosa pot provocar un accident. "Si s'ha de frenar, l'atracció passarà per davant i pot endur-se algun cotxe més", alerta José Dos Anjos.