Què hi feia un grup de joves passant la nit als trasters d'un edifici de Manlleu? El que sabem i el que no

Cinc joves morts i quatre ferits lleus. És el balanç de l'incendi en un bloc de pisos del carrer Montseny de Manlleu la nit d'aquest dilluns que es va originar als trasters situats al terrat on les víctimes passaven la nit. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir com es van originar les flames, què feien els nois als trasters i si aquests eren infrahabitatges, mentre els veïns afirmen estar sorpresos per la seva presència.
Qui són les víctimes de l'incendi a Manlleu?
El foc ha deixat cinc morts i quatre ferits en estat lleu. Pel que fa a les víctimes mortals, els primers indicis apunten que n'hi ha que, fins i tot, poden ser menors d'edat, tot i que caldrà confirmar-ho amb la identificació oficial dels cadàvers. D'altra banda, tres dels ferits ja han estat donats d'alta, mentre que el quart ha rebutjat que el derivin a un centre hospitalari.
Què feien als trasters?
Tot i que els Mossos encara treballen per determinar quin ús tenien els trasters incendiats, la informació inicial de l'Agència Catalana de Notícies (ACN) és que estaven habilitats com a habitatges. Catalunya Ràdio, però, nega que les estances comptessin amb aquest permís i alguns veïns neguen directament que hi visqués ningú, sinó que diuen que els joves hi quedaven per passar l'estona.
Com s'han originat les flames?
Fins a 13 dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar fins a l'edifici de Manlleu i, quan hi van arribar, l'edifici estava totalment desallotjat. Dos bombers van localitzar l'incendi als trasters del terrat i van poder apagar les flames ràpidament, fins a donar l'incendi per extingit poc abans de tres quarts de deu de la nit. Al mateix temps, van trobar la primera víctima, una persona en situació d'aturada cardiorespiratòria. Els efectius van continuar la recerca de persones i van trobar les altres quatre víctimes.
La Unitat d’Investigació dels Mossos, amb el suport de diverses patrulles de seguretat ciutadana, s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les causes del sinistre que, a hores d'ara, són una incògnita. Per la seva part, la Policia Local va prestar suport immediat als veïns que van sortir de l'edifici, alarmats pel fum de l'escala.