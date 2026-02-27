El Govern preveu invertir 213,1 milions a les comarques gironines en els pressupostos del 2026

La Generalitat preveu invertir 213,1 milions d'euros a la demarcació de Girona el proper 2026 segons marca el projecte de pressupostos que ha presentat el Govern aquest divendres al matí. Es tracta d'un increment del 36% en comparació amb els últims comptes. En l'àmbit de projectes, els comptes preveuen invertir 14 milions d'euros (MEUR) en reformes al Trueta, 6,7 MEUR per a la construcció de la variant d'Olot i 31,5 milions més per a la construcció del PLEMCAT, el parc eòlic marí del golf de Roses (Alt Empordà) que ha de servir com a laboratori experimental.
Les infraestructures i les inversions sanitàries s'emporten la major part de les inversions a la demarcació amb 110 MEUR. Gairebé la meitat, 47,9 MEUR, es destinaran a millores en les carreteres gironines. Entre elles, destaca el projecte de la variant d'Olot amb una partida de 6,4 milions d'euros per aquest 2026 que s'invertirà en el tram que va de la capital garrotxina fins a la Vall d'en Bas. El Govern calcula que la nova carretera entre Vic i Olot i l'enllaç amb l'A-26 acumularà 361,8 milions d'euros d'inversió fins al 2033.
Per aquest any, la Generalitat també invertirà 5,1 milions a la GI-633, entre Sant Julià de Ramis (Gironès) i Verges (Baix Empordà) o l'obra del nou pont del riu Ter i la rectificació del traçat de la C-38 a Sant Pau de Segúries i Camprodon (Ripollès) amb 4,9 MEUR. També hi ha una partida de 15,2 milions per al manteniment general de les carreteres a la demarcació.
En àmbit sanitari, els pressupostos catalans calculen una inversió de 30,6 milions a la demarcació. La partida principal serà per a l'hospital Trueta. Concretament, es destinaran 14,2 milions a l'ampliació del bloc quirúrgic i l'hospital de dia oncohematològic. També hi haurà 2,4 milions per a la construcció d'un CAP nou a Santa Coloma de Farners. El centre de Josep Alsina i Bofill de Palafrugell (Baix Empordà) rebrà una inversió de 2,8 milions per a fer-hi millores i també s'actuarà al de Cassà de la Selva amb una partida de 2,5 milions.
A l'Alt Empordà, la inversió més important serà per al PLEMCAT, la plataforma d'energies marines que es projecta al golf de Roses. És un parc eòlic marí que servirà com a prova pilot per comprovar l'impacte d'aquesta instal·lació al mar i la viabilitat que tindria un parc eòlic real. També es construirà una escola a Avinyonet de Puigventós i es condicionarà la carretera que va de Figueres a Peralada. Aquesta comarca comptarà amb una inversió de 46,4 milions d'euros i serà la segona amb més diners de la demarcació, per darrere del Gironès.
A la capital gironina, el Govern també invertirà en el Centre de Tractament de Residus de Campdorà. Es tracta d'un projecte que ja acumula una inversió de 40 milions i que ha de servir per actualitzar la planta de tractament. En aquesta comarca, el Govern invertirà també en la construcció d'habitatges a Girona i Salt.
Pel que fa a la Selva, a banda de la construcció del nou CAP a Santa Coloma de Farners, es preveu construir dues escoles (una a Sant Feliu de Buixalleu i una altra a Sant Julià de Llor i Bonmatí). També es destinarà una partida a la dessalinitzadora de la Tordera.
Al Ripollès, destaquen les inversions a les estacions de muntanya de Vallter 2000 i de la Vall de Núria. Per altra banda, al Baix Empordà es preveu construir dues escoles noves (una a Vall-Llobrega i l'altra a Castell-Platja d'Aro) i destinar una partida al projecte de recerca i innovació en proteïnes alternatives a Catalunya.