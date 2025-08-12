L'aeroport de Girona registra 1.200.000 passatgers des de gener, un 16% més que l'any passat

L'aeroport de Girona ha registrat 1.226.000 passatgers des del gener fins a agost, una xifra que suposa un increment del 16% respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa al nombre de vols, també s'han incrementat un 23,6%, que han arribat als 15.982 trajectes. Segons les dades d'Aena, el mes de juliol ha continuat la tendència a l'alça registrada al llarg del 2025 i s'ha tancat amb 327.075 viatgers, xifra que representa un creixement del 14% respecte al mateix mes d'estiu del 2024. En la mateixa línia, també ha operat més vols: 3.261, és a dir, un 4,6% més que el 2024.
Al Girona Costa Brava, Ryanair és la companyia que més viatgers ha transportat des de l'aeroport els primers set mesos de l'any. En concret, la companyia irlandesa ha mogut 984.672 persones per l'aeròdrom de Vilobí d'Onyar, un 80% del total.
Concretament, durant el mes de juliol 243.225 persones han viatjat amb Ryanair a Girona o des de Girona, mentre que la resta ho han fet amb altres companyies com Transavia, Jet2, Enter Air SP o TUI.
Regne Unit és el destí i la procedència per excel·lència
En relació amb la procedència o el destí dels usuaris del darrer mes, 91.500 venien o anaven cap al Regne Unit. De tots ells, la majoria ho van fer des de l'aeroport d'Stansted, on Ryanair té una de les bases més grans d'Europa.
Alemanya ha sigut el segon país d'origen o destí més habitual el mes de juliol: 51.807 passatgers hi venien o hi anaven. Tot seguit, hi ha els Països Baixos (37.383), Polònia (33.657), Bèlgica (29.132) i Irlanda, amb gairebé 27.000 passatgers.
Si es tenen en compte totes les dades acumulades d'enguany, el Regne Unit continua al capdavant de la classificació, amb 320.213 passatgers. En segona posició es manté Alemanya, amb 216.806 viatgers, seguida de Polònia (142.866), Bèlgica (116.867) i Països Baixos (114.111).
Proporcionalment, les destinacions o procedències que més creixen són Itàlia (amb un 35% més de viatgers que el 2024, 84.688 en total) i Polònia, amb 33% més de passatgers, és a dir, 142.866 persones.