El Prat bat el rècord històric de passatgers al juliol en ple debat sobre l'ampliació

L'aeroport de Barcelona ha tancat el juliol amb un nou rècord històric de passatgers, tant en termes mensuals com en l'acumulat anual. La infraestructura ha transportat 5,54 milions d'usuaris en el setè mes de l'any, un 2,9% més que el mateix període de l'any passat, segons ha informat Aena aquest dimarts. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport del Prat ha registrat 32,7 milions de passatgers, un 4% més que el 2024, de manera que continua en màxims en ple debat sobre la seva ampliació. També s'han assolit rècords en les operacions: durant el juliol se n'han gestionat 33.660, un 2,7% més, i en l'acumulat anual s'ascendeix fins als 207.753 moviments, un 4% més.
Dels 5,54 milions de passatgers transportats al juliol, 4,2 milions han viatjat en vols internacionals, un 76% del total. Es tracta d'un 5,1% més que durant el mateix mes del 2024. En canvi, han baixat un 3,3% els passatgers estatals, fins als 1,3 milions. Si s'observa l'acumulat entre gener i juliol, els viatgers internacionals s'enfilen fins als 24,4 milions, prop d'un 75% del total. L'augment respecte de l'any passat és del 5,5%. En el cas dels vols estatals, han baixat un 0,4%, fins als gairebé 8,2 milions de passatgers.
Pel que fa a les operacions de mercaderies, Aena ha detallat que la càrrega transportada ha ascendit fins a les 112.275 tones, un 6,7% més respecte a l'acumulat del mateix període de 2024 i també un nou rècord històric en l'acumulat anual.
Per sota de Madrid-Barajas
Novament, l'aeroport de Barcelona s'ha situat com el segon amb més activitat de l'Estat, per darrere del de Madrid-Barajas. L'aeroport madrileny durant el juliol ha mogut 6,1 milions de passatgers, un 11,3% més que el de la capital catalana, i també ha assolit un rècord absolut d'usuaris. Quant a operacions, Madrid-Barajas en va registrar 37.910, un 12,6% més que Barcelona.
Els aeroports del grup Aena -format pels 46 aeroports i dos helioports a l'Estat, l'aeroport de Londres-Luton i 17 aeroports a Brasil- han tancat el juliol amb 38.474 passatgers, un 2,7% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat en set mesos, el conjunt de la xarxa ha mogut 219 milions d'usuaris, un 4,4% anual més. També han millorat les dades de l'any passat l'aeroport de Girona-Costa Brava i Reus.