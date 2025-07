L'aeroport del Prat tanca uns primers sis mesos de rècord amb 27,2 milions de viatgers

L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat va tancar el 30 de juny un primer semestre històric, amb 27.183.432 de viatgers, xifra que representa un increment del 4,2% en comparació als sis primers mesos de l'any passat, segons ha informat Aena aquest dilluns. Del total de viatgers de vols comercials, 20.268.877 passatgers eren internacionals, un 5,6% més que el període comprès entre gener i juny, mentre que 6.684.381 eren passatgers de vols domèstics, un 0,2% més que en les mateixes dates que el 2024.

Pel que fa al juny, també es va assolir un màxim històric tant en nombre de passatgers -amb 5.296.405, un 4,7% més- com d'operacions i de càrrega aèria. En aquest cas, 3.996.415 van viatjar en vols internacionals, la qual cosa suposa un 6,2% més que durant el mateix mes de 2024. D'altra banda, 1.291.720 passatgers ho van fer en vols nacionals i representa un 0,6% més que al juny de l'any passat.

Pel que fa al nombre d'operacions, entre gener i juny se'n van registrar 174.093, és a dir, un 4,3% més que els sis primers mesos de l'any passat, mentre que les mercaderies transportades van registrar 93.368 tones, un 4,8% més. Si es té en compte només el mes de juny, es van registrar 32.710 operacions, un 4,3% més que al mateix mes del 2024, mentre que en les mercaderies, es van registrar 16.107,3 tones, un 9,1% més.

Tant en nombre de viatgers com d'operacions i de tones transportades, l'aeroport de Barcelona es va situar com el segon amb més activitat, per darrere l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Així, a l'aeroport madrileny, entre gener i juny, es van registrar 32.676.138 viatgers, un 3% més que els sis primers mesos de l'any passat; mentre que el nombre d'operacions va créixer un 2,3%, fins a les 208.917 i el nombre de mercaderies transportades es va enfilar un 8,9%, fins a les 394.723 tones.

Pel que fa a només el mes de juny, l'aeroport madrileny va assolir els 5.825.078 viatgers, un 0,5% més, mentre que les operacions van retrocedir un lleuger 0,1%, fins a les 36.295. Les mercaderies transportades van pujar un 10,3%, fins a les 68.705,3 tones.

Reus i Girona també creixen

L'aeroport de Reus ha registrat 209.080 passatgers durant aquest mes de juny, un 9,3% més en comparació amb el mateix període de l'any passat. En l'acumulat dels primers sis mesos de l'any, l'equipament ha aconseguit 521.979 viatgers, un 12,6% més que en els mateixos mesos de 2024. A més, les instal·lacions han assolit 2.612 operacions aquest juny. Aquesta xifra suposa un 7% més respecte als moviments d'aeronaus registrats en el mateix mes de 2024. Des de començaments d'any, l'aeroport n'ha gestionat 10.976, un 2,8% menys que en el primer semestre de l'any anterior.

Pel que fa a l'aeroport de Girona Costa Brava ha tancat el primer semestre de l'any fregant els 900.000 passatgers, un 17% més que el mateix període de 2024. Durant el mes de juny s'ha mantingut l'increment dels darrers mesos en relació amb l'any passat. En concret, per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar (Selva) hi han passat 307.774 persones, que suposa un 12,7% més que el mes de juny de 2024. El que també creix és el nombre de vols i, per tant, les operacions que es despatxen a l'aeroport. En concret, hi ha hagut 12.721 vols des de principis d'any, una xifra que és gairebé un 30% superior a la que es va registrar el 2024 a la infraestructura gironina. De tots ells, 3.387 han estat el mes de juny.