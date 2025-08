La CNMV multa Grífols amb 1,4 milions d'euros arran de l’atac de Gotham

Multes milionàries a l'empresa i els directius. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha imposat una sanció d’1.356.000 euros a Grifols i als seus consellers per la informació financera en els informes de gestió arran de les acusacions del fons baixista Gotham City Research.

Per una banda, ha sancionat amb 800.000 euros la farmacèutica per donar “dades inexactes i no veraces” en els informes financers anuals consolidats dels exercicis 2021, 2022 i 2023, i de la informació financera consolidada corresponent al primer semestre del 2023. Per aquest mateix motiu, també un total de 230.000 euros a quasi una desena de directius. Per una altra part, ha multat amb 200.000 euros la firma per “informació enganyosa”, en el mateix període, per càlculs de les mesures alternatives del rendiment.

A més, cal afegir 126.000 euros de sanció per aquesta mateixa infracció a directius com ara l'actual conseller delegat de l’empresa, Nacho Abia, Raimon Grifols Roura, Victor Grifols Deu i Victor Grifols Roura i membres del consell com Carina Szpilka, Thomas Glanzmann i els consellers Tomàs Dagà, Iñigo Sánchez, Enriqueta Felip Font, Susana González Rodríguez, James Costos, Montserrat Muñoz, Steven F. Mayer, Belén Villalonga, Marla E. Salmon i Albert Grifols Coma-Cros.

L'informe de Gotham

Aquesta multa és fruit de l’expedient obert per la CNMV el setembre de l’any passat i que ha acabat amb la resolució en considerar que són infraccions “molt greus” i “greus”. Un dictamen, fet el 24 de juliol, i que s’ha donat a conèixer aquest dimecres amb la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

El gener de 2024 Grifols va interposar una demanda contra el fons d'inversió nord-americà Gotham City davant del Tribunal del Districte Sud de Nova York per sol·licitar el "rescabalament pels danys financers i reputacionals" que li va causar l'informe segons el qual maquillava els comptes per amagar el deute real.

La denúncia al·legava que el fons d'inversió va obtenir una posició en curt "considerable" a Grifols abans de publicar i distribuir l'informe esmentat. Un informe que, a parer de la farmacèutica, contenia "falsedats" sobre la comptabilitat, les comunicacions, les finances i la integritat de Grifols. La publicació va causar pèrdues milionàries en les accions de la companyia, que van caure més d'un 30%.