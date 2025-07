Nova planta de Grifols al Vallès Oriental per doblar la capacitat de fraccionament de plasma

La companyia Grifols ha anunciat que construirà una nova planta a Lliçà de Vall (Vallès Oriental) per doblar la seva capacitat de fraccionament de plasma a Europa. Les noves instal·lacions, que implicaran una inversió de 160 milions d'euros, afavoriran la contractació de més de 400 treballadors. L'objectiu de l'empresa líder en medicina transfusional és ampliar la seva presència a l'estat espanyol i reforçar la seva resposta als més de 300.000 pacients del continent europeu que depenen dels medicaments derivats del plasma.

Les obres de construcció de la nova planta començaran enguany i s'espera que entri en funcionament el 2030. Aquesta estarà ubicada al costat de la planta de producció de Parets del Vallès, amb la idea de crear un centre biotecnològic de 25 hectàrees. Entre les dues plantes, la superfície del nou complex productiu serà de més de 80.000 metres quadrats i hi treballaran més de 3.700 persones -incloent-hi les 400 noves incorporacions de la planta de Lliçà de Vall-.

A part de la planta de fraccionament de plasma, a les noves instal·lacions també hi haurà operacions logístiques i un laboratori d'anàlisi i magatzems. També disposarà d'un nou espai per a Grifols Engineering que, com a proveïdor d'instal·lacions biofarmacèutiques reconegut en tot el món, dissenyarà i construirà l'ampliació de la nova planta, segons ha detallat en un comunicat.

"Espanya i Catalunya són socis estratègics essencials per al nostre creixement a llarg termini i per impulsar conjuntament el progrés científic en l'àrea de salut, així com el desenvolupament industrial, mediambiental i social de la regió", ha afirmat el conseller delegat, Nacho Abia.

Què és el fraccionament de plasma?

L'objectiu principal de Grifols és oferir solucions als més de 300.000 pacients europeus que necessiten medicaments derivats del plasma. En aquest sentit, el que fa la companyia és, a través d'un procés industrial i biomèdic, separar els diferents components del plasma sanguini humà per a obtenir aquests medicaments.