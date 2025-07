La tercera fase de les obres de reforma de l’avinguda Sant Esteve de Granollers està a punt d'acabar. L'Ajuntament preveu que el 21 de juliol acabin les actuacions d'aquesta fase, que van començar a l'abril d'aquest mateix any. Així, encara que no s'obrirà el pas als vehicles, es podrà passar per les voreres. Tanmateix, sí que es podrà accedir a l’avinguda des dels carrers transversals: Murillo, Indústria, Pep Ventura i Álvarez de Castro.

Al llarg d'aquesta setmana, les obres se centraran a asfaltar el tram del carril de la banda oest, entre la plaça de Serrat i Bonastre i el carrer Foment.

Comença la connexió dels serveis soterrats al carrer Foment

El mateix dilluns 21 de juliol començaran els treballs per connectar els diferents serveis soterrats de l'avinguda Sant Esteve que ja s’han renovat. La connexió es farà a l’altura del carrer Foment i això implicarà el tall de circulació per aquest carrer en el tram comprès entre el carrer de Francesc Macià i l’avinguda Sant Esteve. Es preveu que aquesta actuació es faci al llarg de dues setmanes, però l'Ajuntament diu que dependrà de com avancin les tasques individuals cadascuna de les empreses implicades.

El tall al carrer Foment, que només quedarà obert a veïnat i serveis, suposarà afectacions de mobilitat. Així, s’haurà de desplaçar alguna àrea de contenidors. Els autobusos que hi passen habitualment també hauran de seguir rutes alternatives pel carrer de Francesc Macià, i es canviarà provisionalment el sentit de circulació del carrer Sant Josep de Calassanç, entre Foment i Murillo, en sentit sud.

Cal recordar que la reforma de l'avinguda, amb un pressupost de 4,8 milions d’euros, té com a objectiu pacificar-ne el trànsit i fomentar una mobilitat més sostenible.