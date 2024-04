Comencen les obres de remodelació de l'avinguda Sant Esteve de Granollers

El 22 d'abril comencen les obres de renovació de la xarxa d'aigua potable de l'avinguda Sant Esteve, que es coordinaran amb la reforma integral, entre la plaça Serrat i Bonastre i el carrer de Josep Umbert. El projecte suposarà la millora d'una de les vies més importants de la ciutat. Es tracta d'una de les principals inversions d'aquest mandat, amb un pressupost de 4,8 milions d'euros i una durada prevista de les obres de vint mesos.

Es reduirà l'espai destinat als vehicles a un únic carril de circulació per sentit, amb un carril addicional de gir a la dreta a les cruïlles. En general, s'eliminaran els carrils de gir a l'esquerra, excepte en alguns casos, i es modificarà l'aparcament existent per millorar la seguretat. L'objectiu és reduir el pas de vehicles pel centre de la ciutat, contribuint així a la disminució de la contaminació acústica i ambiental.

La transformació vol promoure la mobilitat sostenible i el transport intermodal. Així, una de les novetats més importants és la creació d'un nou carril bici que comunicarà el centre de la ciutat amb l'estació de tren de Granollers Centre. Es tracta d'un carril bici lateral unidireccional que hi haurà al lateral de les voreres, separat del trànsit de vehicles.

Millora de l'accessibilitat

Les obres permetran millorar l'accessibilitat de l'avinguda. Es faran encaminaments per a invidents a les voreres i es dotarà la via de nous passos de vianants semaforitzats i amb senyal acústica, per afavorir els desplaçaments a peu segurs, accessibles i sostenibles. Els encreuaments per a vianants a les cruïlles seran al mateix nivell de la vorera.

Pel que fa al transport públic, s'ha previst la creació d'una nova parada de bus i la reubicació de les existents en punts de més interès per millorar el servei i promoure l'ús del transport públic enfront del privat. Així mateix, s'instal·laran marquesines a totes les parades per fer-les més accessibles i protegides de la intempèrie.

Més arbres i nous espais verds

La reforma permetrà augmentar els espais verds de la ciutat. Es plantaran arbustos i una seixantena d'arbres nous, que contribuiran a reduir les emissions de CO₂ i a incrementar els espais d'ombra, la qual cosa suposa una naturalització de l'espai i una millora de la qualitat urbana.

Seguint amb els criteris de sostenibilitat i reaprofitament de recursos, es preveu l'ús de paviments i parterres drenants, zones de drenatge urbà sostenible, que suposaran un doble benefici. Per una banda, permetran retenir les aigües pluvials en benefici de la vegetació i, per altra banda, serviran per descongestionar la xarxa de clavegueram en episodis de pluges intenses.

També s'instal·larà un sistema de reg automàtic amb aigua regenerada (no potable), que donarà continuïtat a la xarxa existent al carrer Girona.

Renovació dels serveis i de l'enllumenat

Es renovaran els principals serveis soterrats: la xarxa d'aigua potable, el clavegueram i un tram de la xarxa de gas. Es milloraran i es faran noves canalitzacions soterrades de la xarxa elèctrica pel soterrament de les línies aèries de telecomunicacions, s'actualitzarà l'enllumenat públic, es farà ús de tecnologia led per millorar la il·luminació, contribuir a l'estalvi energètic i disminuir els costos, tal com s'està fent a la resta de la ciutat. En concret, s'instal·larà una filera de fanals, amb doble il·luminació, una per donar servei a la via, la vorera i el carril bici, i l'altra, per reforçar especialment l'enllumenat de passos de vianants.

Es renovaran els paviments de la calçada i les voreres, amb materials reciclats i paviment sonoreductor per minimitzar la contaminació acústica. Es canviaran bancs, cadires, papereres i altres elements de mobiliari urbà i senyals verticals. També s'ha fet un estudi de reestructuració de les zones de contenidors, per oferir un millor servei de recollida selectiva, tant al veïnat com a la gran varietat d'equipaments i comerços situats al voltant de l'avinguda Sant Esteve.

Fases de les obres de renovació de l'avinguda

Les obres s'aniran executant en diferents fases per minimitzar les afectacions. Un cop s'hagin iniciat, amb la renovació de la xarxa d'aigua potable, el projecte es desenvoluparà per trams:

De la plaça Serrat i Bonastre al carrer Foment (costat est, el de la via) Del carrer Foment al carrer de Josep Umbert (costat est, el de la via) Costat oest, des de la plaça Serrat i Bonastre fins al carrer de Josep Umbert també en dues fases, l'ordre de les quals es definirà durant el procés d'obra.

Principals afectacions

Es podrà circular sempre per l'avinguda Sant Esteve, amb un únic carril de circulació per sentit. En moments puntuals, en cada fase, no es podrà girar als carrers laterals.

L'accés als guals de l'avinguda i dels carrers laterals quedarà sempre garantit, excepte en moments puntuals mentre s'executin tasques d'obra a l'àmbit del gual. Aquestes afectacions s'informaran prèviament els veïns i usuaris afectats.

No hi haurà afectacions en el servei de transport públic.

No es podrà aparcar a l'avinguda, tot i que es mantindran espais per a la càrrega i descàrrega i places reservades per a les persones amb mobilitat reduïda.

En tot moment es garantirà el pas per les voreres, a totes dues bandes.

S'adaptaran noves àrees provisionals de contenidors, mentre durin les obres.

Al llarg de les diferents fases es comunicaran totes les afectacions al veïnat i als equipaments i establiments comercials afectats, i es crearà una comissió de seguiment quinzenal de les obres amb l'empresa constructora i personal tècnic de l'Ajuntament.