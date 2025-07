El llançament de pintura a Pilar Rahola acaba amb un judici per «danys» i «antisemitisme»

El 8 d'octubre de 2024, quan ja feia un any de la intensificació de la intervenció militar d'Israel sobre Gaza, la comunicadora Pilar Rahola oferia una conferència a la Garriga, al Vallès Oriental. Tanmateix, el corrent habitual de la jornada es va capgirar quan algú es va aixecar entre el públic i va llançar directament pintura vermella sobre l'escriptora i opinadora política. L'acció protestava pels posicionaments habituals de Rahola en defensa del govern d'Israel, també durant el genocidi. Quan la comunicadora va quedar coberta de vermell, el canal Horitzó Socialista va informar dels fets a les xarxes socials i va afirmar que l'escriptora havia quedat "tacada de sang". Ara, segons ha informat l'Organització Juvenil Socialista (OJS), s'inicia un judici contra dos militants d'aquest col·lectiu com a presumptes autors dels fets.

Els dos implicats hauran de visitar aquest dimecres els jutjats de Granollers. Segons destaca el comunicat de l'organització, hi ha una barreja de denúncies presentades per la mateixa Pilar Rahola, Meritxell Budó -alcaldessa de la Garriga- i pel mateix ajuntament. L'escrit assegura que qui ha comandat la investigació ha estat la Unitat de Delictes d'Odi i Discriminació dels Mossos d'Esquadra, i esmenta que a les dues persones acusades se'ls atribueixen delictes de "danys", "amenaces i tracte degradant" i fins i tot s'hi planteja "l'augrejant d'antisemitisme". En aquest sentit, s'arribaria a reclamar uns 20.000 euros als presumptes implicats.

Amb l'anunci públic del judici que ara s'obre contra aquests dos joves, des de l'OJS també asseguren que la seva intenció és "convertir aquest procés judicial en una tribuna des de la qual acusar la senyora Pilar Rahola com una portaveu del genocidi i de la guerra a sou del règim sionista. Perquè un pot de pintura no és res davant dels milers de morts". Aquest apunt arriba mesos després d'una escalada bèl·lica que ja ha deixat uns 60.000 morts, entre els quals més de 17.000 nens, al bàndol palestí, segons les xifres que aporta el Ministeri de Salut de Gaza.

Rahola, comunicadora influent, ha estat habitualment defensora de les accions del govern d'Israel i ha demanat no cedir davant "el pensament únic" que reclama solidaritat amb Palestina. Aquest és un dels temes de més preocupació de l'escriptora. Recentment, va dedicar el seu espai a El Periódico a reflexionar sobre el paper de RTVE davant la participació israeliana a Eurovisió, amb un perfil crític amb el to de la televisió pública. Anteriorment, també havia arribat a fer acudits sobre les xifres d'infants morts entre el poble palestí, com a conseqüència de les intervencions militars del govern de Benjamin Netanyahu. Segons els militants de l'organització socialista -que és una escissió del que abans integrava l'esquerra anticapitalista- això justifica el llançament de pintura. Ara, però, la policia considera que n'ha identificat els responsables i un jutjat n'haurà de valorar la pena, si els considera culpables.