Clam a Barcelona contra la guerra a Gaza: 18.000 persones reclamen «aturar el genocidi»

Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a la tarda pels carrers de Barcelona per exigir la fi del "genocidi" a Palestina. Convocats per entitats com la Comunitat Palestina de Catalunya i la coalició Prou complicitat amb Israel, els manifestants han caminat des de la plaça de la Universitat fins a la de Sant Jaume per reclamar que s'acabi l'ofensiva israeliana sobre la Franja de Gaza i un embargament militar a l'estat d'Israel i la fi del comerç d'armes. La Guàrdia Urbana ha xifrat inicialment els assistents en 13.000, però més tard ha elevat la xifra a 18.000. Els organitzadors asseguren que han participat 25.000 persones a la protesta.

Ha encapçalat la manifestació una pancarta amb el text "Aturem el genocidi a Palestina. Prou comerç d'armes amb Israel". Durant la marxa s'han sentit crits de suport a la població de Gaza i als palestins i acusant Israel d'estar cometent una neteja ètnica. També s'hi han vist nombroses banderes palestines al llarg del recorregut, que ha passat per la ronda de Sant Pere i la Via Laietana fins a arribar a la plaça de Sant Jaume.

🇵🇸 ✊🏽 Desenes de milers de persones ara a Barcelona contra el genocidi!



🔴Prou paraules @desdelamoncloa!



🛑 Fi al comerç d'armes amb l'Estat colonial d'Israel!#StopArmingIsrael pic.twitter.com/R309X5WwXr — Comunitat Palestina Catalunya (@Palestina_cat) June 14, 2025

La protesta ha coincidit amb un l’atac que Israel ha llançat contra l’Iran, que se suma als dels territoris palestins i el Líban dels darrers mesos. Precisament la politòloga Anahita Nassir, de l’entitat Dona, vida i llibertat, ha denunciat que Israel estigui atacant l’Iran i no “el règim”. “No és cert que amb aquestes bombes és més a prop la llibertat i la pau per al poble iranià. Mai les bombes, i menys les estrangeres, han portat res de bo on hi ha hagut ingerència”, ha criticat.

El portaveu de la coalició Prou complicitat amb Israel ha assegurat en declaracions a la premsa a l’inici de la manifestació que “avui és un dia més de genocidi” i ha carregat contra “el silenci i la complicitat internacional”. “Quasi més de dos anys de massacre i neteja ètnica televisada a Gaza, Cisjordània, al Líban i ara a l’Iran”, ha lamentat, i ha reclamat a la comunitat internacional que aturi el “riu de sang” provocat pel primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el seu govern, que ha titllat de “colla de fanàtics”.

🔴 Clam a Barcelona contra la guerra a Gaza: 18.000 persones reclamen «aturar el genocidi»https://t.co/vY7jgyDT83 pic.twitter.com/Rwsg1bYGRK — NacióDigital (@naciodigital) June 14, 2025

Des de la mateixa plataforma, Cèlia Cassanyes ha recordat que s’han organitzat manifestacions similars arreu aquest dissabte –a Lleida i Girona, per exemple– i ha acusat Israel d’haver “creuat tots els límits”. És per això que ha exigit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que aturi el comerç d’armes amb aquest país. “Prou de mentides. Apliqui ja un embargament militar”, li ha reclamat.