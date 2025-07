Granollers projecta una nova escola bressol i millores en equipaments municipals

Granollers ha anunciat el projecte d’ampliació i reforma de l’edifici municipal Espai Cangur per transformar-lo en una nova escola bressol municipal, així ho ha aprovat a principis d'aquest mes de juliol. En aquesta línia, també ha anticipat reformes en els vestidors del Camp de Futbol de Primer de Maig i al Teatre Auditori de Granollers amb la instal·lació d'un nou ascensor.

Les obres pretenen donar resposta a la demanda de guarderies, la millora de l'accés als equipaments i el manteniment i actualització de les instal·lacions municipals existents. Aquestes mesures s'emmarquen en la voluntat del consistori per "modernitzar les instal·lacions de la ciutat i fer-les més accessibles i eficients".

Una nova escola bressol

El nou centre per a infants oferirà fins a 53 places per a infants d’1 a 3 anys, i es preveu que tingui capacitat per a 60 alumnes. El projecte té pressupost de 692.978 euros i preveu reforma arquitectònica integral i funcional de l’edifici situat al carrer de Roger de Flor, 127, un espai que ja havia acollit una escola bressol fins a l’any 2012. La nova escola comptarà, al principi, amb un grup per a infants d’1-2 anys (I1) i dos grups per a infants de 2-3 anys (I2).

Segons ha informat l'Ajuntament, s’hi habilitaran nous lavabos, que estaran integrats a cada aula, una sala polivalent, una cuina renovada i espais administratius. També hi haurà espais a la disposició de serveis i famílies, com uns vestidors i uns lavabos. A més, es crearà un nou accés amb rampa des del carrer Prat de la Riba.

L’equipament comptarà amb 426,51 metres quadrats de construcció i, segons els càlculs previstos, l’obra s’executarà en un termini de deu mesos, un cop s'acabin els tràmits de licitació. "Volem reforçar la xarxa d’escoles bressol municipals i respondre de forma proactiva a les necessitats educatives emergents, amb un projecte sostenible, inclusiu", han expressat des de l’Ajuntament.

Reforma dels vestidors del Camp de Futbol de Primer de Maig

L'Ajuntament també ha anunciat un projecte de reforma integral dels vestidors i la construcció d’un nou magatzem de material esportiu al Camp de Futbol Primer de Maig. L'actuació compta amb un pressupost de prop de 600.000 euros amb l'objectiu d'adaptar les instal·lacions a les necessitats actuals dels usuaris.

Les obres preveuen la redistribució i ampliació dels vestidors amb una millora de la distribució interior i l’accessibilitat. A la planta baixa, es construirà un nou magatzem de material esportiu i es reformarà el magatzem que ja hi ha per ubicar-hi la nova consergeria i la nova infermeria.

Un ascensor per al Teatre Auditori de Granollers

Alhora, també s'ha avançat que el Teatre Auditori de Granollers comptarà amb un nou ascensor per millorar l’accessibilitat d’un dels "principals equipaments culturals de la ciutat". Aquesta intervenció té un pressupost de poc més de 186.000 euros i un termini d’execució d’aproximadament sis mesos.

Segons han informat, el nou ascensor tindrà capacitat per a vuit persones i connectarà la planta baixa amb la primera planta del vestíbul principal. Això millorarà l’accés a les zones superiors de la platea i contribuirà a facilitar l'accés a l'equipament de persones amb mobilitat reduïda. També es preveu edificar un espai adjacent a la façana per integrar-lo amb l’arquitectura original del Teatre Auditori.