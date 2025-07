Un canvi de temps sobtat deixa escenes complicades a l'AP-7. Una pedregada ha sorprès els conductors que tornaven a casa de la feina o que marxaven de cap de setmana. L'episodi de temps violent ha afectat sobretot el tram entre Llinars del Vallès i la Roca del Vallès, on a hores d'ara hi ha uns dotze quilòmetres de retencions en sentit Girona. La circulació a Cardedeu ha quedat aturada per moments.

El Servei Català de Trànsit ha demanat precaució a l'AP-7 per la pluja entre el Vallès i el Maresme. Cal reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i evitar frenades brusques. En cas de pluges torrencials, cal estacionar el vehicle en un lloc segur i no travessar zones inundables.

Ara mateix, també hi ha retencions de fins a deu quilòmetres a la C-32 entre Premià de Dalt i Argentona en sentit nord a causa de la pluja. A la C-33 entre Parets del Vallès i Montcada i Reixac hi ha les mateixes retencions en sentit nord.

La pedregada s'ajunta amb unes hores de molt moviment a les carreteres. És l'últim divendres de juliol i això suposa que moltes persones arranquen les vacances. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 480.000 vehicles surten de l'àrea metropolitana de Barcelona en el marc de l'operació sortida d'aquest cap de setmana.