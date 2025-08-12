Festa Major de Cardedeu 2025: del 13 al 17 d'agost

Només queda un dia perquè comenci l'esperada Festa Major de Cardedeu. Del 13 al 17 d'agost, la vila s'engalana de festa, amb la cultura popular i tradicional com a protagonistes. Alguns dels actes destacats són els Entremesos i els Petits Entremesos, el Ball de l'Espolsada, el correfoc, els gegants o el Ball de Bastons.
El repic de campanes del dia 13 a les 19 h donarà el tret de sortida a la festa major, que començarà amb la galejada d'inici dels trabucaires a les 19.30 h. Tot seguit, hi haurà el seguici de festa major amb les colles de cultura popular, a les 20 h, i el pregó, a les 21 h.
Pel que fa al pregó, anirà a càrrec de la Colla Gegantera de Cardedeu, i també s'aprofitarà per fer la presentació de la nova gegantona, La Cardassa. Aquesta ha sigut creada a partir d'un projecte de creació comunitària, en què hi ha col·laborat l’Institut Pla Marcell, professionals artesans de gegants i tot l’alumnat de 6è i 1r d’ESO de Cardedeu. A més, enguany la Colla Gegantera repetirà l'activitat de cucanya, que passarà a ser de matí i s'hi estrenarà un ball de nans.
Una altra de les colles que presenta novetats enguany és la Colla de Trabucaires, que oferirà un nou ball parlat: el Ball d'en Calderer.
Algunes de les noves propostes participatives promogudes per altres entitats seran el concurs de Scrabble en català, el concurs Enllengua’t, o un concurs d’avions de paper.
També, com és habitual, a Cardedeu hi haurà bons concerts i espectacles d’arts escèniques amb propostes per a totes les franges d’edat. Pel que fa a la programació del Garitu, enguany visitaran el municipi Dr. Prats, Sexenni, Coco, Pelat i Pelu, i també hi haurà espectacles com Woof, Forat i Dolce Salato. A més, hi haurà propostes com el primer guateque amb la Lola Van dues nits, i el concert de Los 80 Principales.
Podeu consultar tota la programació aquí.