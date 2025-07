Endinsa't en l'única adoberia medieval conservada de Granollers i viatja al passat

La ciutat de Granollers amaga dins del seu nucli històric alguns secrets medievals que molta gent desconeix. Un d'ells és l'adoberia d'en Ginebreda, les restes d'un establiment que es dedicava a separar i tractar la pell de determinats animals per a poder-la utilitzar. De les sis adoberies del municipi, és l'única de la qual se n'han conservat restes i va estar en funcionament fins al segle XIX.

L'antic edifici, que data del segle XVI, es va descobrir durant les obres per la construcció de l'espai de joves de la ciutat i el 2009 es va reconvertir en un espai dedicat a la història del municipi. Aquestes restes, que es troben enganxades a l'antiga muralla medieval, són visitables, estan cobertes i es troben just davant de l'església de Sant Esteve.

A l'equipament s'hi conserven les restes arqueològiques de la base de l'edifici, un dels pocs exemples d'arqueologia industrial de la ciutat. S'hi poden apreciar un fogó, un pou i els forats on es tractaven les pells amb un procés per netejar-les. S'hi feia el descarnat i adobatge, que requeria un tractament amb l’aigua com a element principal. L'adoberia era propietat dels Ginebreda durant el segle XVI, una família important de la ciutat que va ocupar diversos càrrecs públics i que va acabar donant nom a l'establiment.

Els experts apunten que aquesta adoberia tenia dues plantes i estava dedicada a la producció en petita escala per al comerç local, igual que les altres de les quals es té constància. Quan l’adoberia es va abandonar, l’edifici es va dividir i es va utilitzar com a habitatge i també va acollir magatzems i altres establiments comercials.

La visita en aquest espai de divulgació històrica és una oportunitat per descobrir el recinte emmurallat i els oficis que eren habituals a la Granollers medieval. Alhora, també s'explica el creixement, la transformació de la ciutat i la vinculació amb el comerç i l'artesania. Unes activitats econòmiques que, juntament amb la situació geogràfica de la ciutat, van contribuir al desenvolupament del municipi al llarg de la història.